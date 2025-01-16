Україна отримає нову систему ППО "Gravehawk" від Великої Британії: в чому її переваги

150 стволів артилерії та нову мобільну систему протиповітряної оборони Україна отримає через декілька тижнів.

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Виробництво новітньої системи ППО Велика Британія профінансувала спільно з Данією. Система покликана зміцнити можливості протиповітряної оборони України і використовує новітні досягнення у сфері радіолокації та мережевих технологій для забезпечення високої ефективності в сучасних умовах ведення бойових дій. Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час виступу перед ЗМІ спільно з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем’єр-міністр зазначив, що глава РФ не показує жодних ознак того, що він прагне миру. Відтак запевнив українців, що Британія продовжить надавати допомогу. Серед іншого, Україна невдовзі отримає 150 стволів Sheffield Forgemasters — перших таких стволів, виготовлених в Британії за понад два десятиліття. І бойові стволи, і новітня система ППО прибудуть в Україну вже зовсім скоро.

"Вони почнуть прибувати в Україну за кілька тижнів", — сказав Стармер під час пресконференції.

Британська система ППО "Gravehawk": основні переваги

Варто зазначити, що нова система "Gravehawk" може суттєво зміцнити протиповітряну систему оборони України.

Серед іншого, система здатна адаптуватися до різних сценаріїв використання — від локального захисту стратегічних об’єктів до масштабного захисту країни від атак. Система легко інтегрується з міжнародними системами ППО, такими як системи НАТО зокрема.

"Інноваційна система розміром з морський контейнер оснащена ракетами "повітря-повітря" у ролі зенітних, тобто використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних Сил України… Два прототипи цієї системи пройшли випробування в Україні у вересні, а протягом року їх буде 15", — йдеться у текстовій заяві Стармера.

"Gravehawk" може перехоплювати різноманітні загрози, включаючи балістичні та крилаті ракети, дрони та ворожі винищувачі. Ця система ППО здатна виявляти повітряні об’єкти на великих відстанях, включаючи крилаті ракети та безпілотні літальні апарати.

Оскільки розробка нова, детальніше дізнатися про неї зможемо лише згодом. Варто лише додати, що система повністю адаптована під виклики сучасної війни і може посилити захист українських об’єктів критичної інфраструктури від російських атак.

Також 16 січня стало відомо про те, що Кір Стармер обговорює з Емманюелем Макроном можливість відправити в Україну військовослужбовців своїх держав задля формування миротворчого контингенту.