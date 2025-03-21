Повний провал: Євросоюз не підтримав план військової допомоги Україні на €40 млрд, — Politico

Грандіозні плани по відправленню ЗСУ півтора мільйона снарядів до артилерії залишилися на папері. Далеко не всі країни, включно з Францією, підуть на фінансові жертви заради України, кажуть європейські дипломати.

Related video

У Євросоюзі покладали великі надії на відправку Україні до 40 мільярдів євро військової допомоги на зміцнення її позицій. Але після зустрічі в Брюсселі 20 березня лідери ЄС розійшлися в думках, повідомили виданню Politico кілька європейських дипломатів.

Проблеми почалися від початку складання плану, коли колишній прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас не отримала підтримку головних зацікавлених сторін. Процес від самого початку "зіпсували", каже один із дипломатів.

"План Каллас" полягав у відправленні ЗСУ 1,5 млн артилерійських боєприпасів у 2025 році, але його відхилила Угорщина. Далі ініціатива "не витримала зіткнення з реаліями" Європейського Союзу. Далеко не всі країни хочуть нести фінансові втрати заради Києва, пишуть автори статті.

"Південні країни набагато далі від російської загрози, вони менш зацікавлені в цьому, ніж схід чи північ. Навіть Франція, найбільша військова держава ЄС, відмовилася дати добро на пакет допомоги", — кажуть чиновники.

У середу, 19 березня, Каллас направила міністрам закордонних справ і оборони країн ЄС набагато скромніший план і закликала як перший крок поставити Україні снарядів на 5 мільярдів євро. Цю кількість боєприпасів доступно на ринку їх реально поставити за весь 2025 рік.

За словами співрозмовників, навіть такий урізаний варіант допомоги не отримав достатньої підтримки. Посли Франції, Італії та Словаччини 19 березня наполягали, що план допомоги Україні має закликати країни робити внесок добровільно, без явних зобов'язань.

Інша проблема полягає в самостійності Каллас: перед тим, як представити свій план, вона не проконсультувалася з іншими партнерами.

"Вона, як і раніше, поводиться як прем'єр-міністр і не усвідомила, що тепер у неї інша робота", — заявив дипломат однієї з країн Центральної Європи.

Обговорення відправки допомоги Україні продовжать наступного тижня. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "коаліція охочих" допомогти Україні проведе саміт у Парижі 27 березня. Туди приїде і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Москва вимагає від США припинити надавати Києву військову допомогу і надавати розвідувальні дані. Перераховані умови нібито потрібні Кремлю для початку роботи над мирною угодою.

Німеччина 17 березня оголосила про новий пакет військової допомоги для ЗСУ. Берлін відправить боєприпаси для основного танка Leopard, три самохідні зенітні установки Gepard і ракети до системи ППО IRIS-T.