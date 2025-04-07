Прислали угрозы другим: власти Ирана отдали приказ привести силы в состояние повышенной готовности, — Reuters

Верхушка власти Ирана распорядилась привести вооруженные силы страны в состояние повышенной готовности. Также предупреждения с угрозами "серьезных последствий" в случае любой помощи для США получил ряд государств.

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О новых заявлениях и угрозах Тегерана на фоне угроз президента США Дональда Трампа рассказало агентство Reuters 6 апреля по данным от высокопоставленного иранского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

"Иран отвергает требования США о прямых переговорах по своей ядерной программе или быть разбомбленным, предупреждая соседей, на территории которых размещены американские базы, что они могут оказаться на линии огня, если будут вовлечены", — говорится в сообщении.

В то же время иранский представитель рассказал, что власти Ирана хотят якобы продолжить косвенный диалог с США. Контакты обе стороны могут поддерживать через Оман, который чиновник назвал "давним каналом для сообщений" между Ираном и Соединенными Штатами.

Он подчеркнул, что такой путь может быть "тернистым", но состояться непрямые переговоры могут уже вскоре — при том условии, что американская сторона согласится поддержать такой контакт.

Параллельно власти страны информировали лидеров Ирака, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Турции и Бахрейна о том, что любая поддержка США в действиях против Ирана будет рассматриваться "как акт вражды". Речь идет в том числе и об использовании воздушного пространства или предоставлении территорий для американских военных.

В случае, если перечисленные государства нарушат поставленные требования, Иран угрожает вызвать "серьезные последствия".

Иран угрожает США атаками

Недавно официальный Тегеран заявил о наличии достаточного количества вооружения для того, чтобы атаковать базу США на острове Диего-Гарсия, которую иранские ракеты якобы могут полностью стереть с лица Земли. Там дислоцируется по меньшей мере 4000 американских военных.

Угрозы также получили страны НАТО, по которым Иран может ударить в случае атаки США.

Великобритания также получила ультиматум от Ирана, который заявил о готовности атаковать Чагосские острова, входящие в состав страны в Индийском океане.

Напомним, ранее Фокус узнавал, сколько боеголовок баллистических ракет имеет Иран. Об этом стало известно 28 марта.

В ответ на заявления официальных представителей Тегерана США перебросили ядерную авиацию ближе к Ирану и Йемену. Об этом сообщили 26 марта.