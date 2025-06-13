Ошибки людей или радаров: почему иранская ПВО оказалась хрупкой перед ударами Израиля

Операция ЦАХАЛ “Народ как лев” 13 июня вскрыла недостатки в иранской противовоздушной обороне, из за-за которых израильская авиация нанесла серию успешных ударов по военным объектам Тегерана. В частности, западные аналитики выявили слабые стороны ПВО Ирана вокруг одного из важнейших ядерных объектов — комплекса в Натанзе.

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В материале Breaking Defense приведены результаты анализа, проведенного американским Центром исследования проблем нераспространения им. Джеймса Мартина на основе полученных данных о работе иранской ПВО.

По словам исследователя центра Сэма Лэра, в распоряжение специалистов попал короткий, около двух секунд, видеоролик из иранского командного центра, где на экранах отображалась работа четырех различных радиолокационных систем в районе Натанза. Этот материал был обнародован иранской стороной во время годовщины израильских ударов по объекту по производству дронов, расположенному неподалеку.

Используя открытые источники и геолокацию, исследователи смогли определить, что оборона комплекса строится на базе следующих РЛС:

Иранский радар Najm 804, связанный с системой ПВО Khordad-15;

Два радара советского происхождения P-12 Spoon Rest A;

Российский ЗРК "Toр".

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Аналитики выявили отсутствие интеграции между этими системами. Отдельное отображение данных на разных экранах говорит о том, что радары работают раздельно, без единого централизованного обмена информацией.

«Мы были удивлены: ожидалось, что столь критически важный объект будет защищен более современной и интегрированной системой. Однако смешение старых и новых радаров без сетевого взаимодействия делает систему обороны фрагментированной и потенциально уязвимой”, — подчеркнул Лэр.

Вместе с тем даже с учетом новых данных возможность удара по самому Натанзу остается сложной задачей из-за глубокой подземной защиты объекта. Тем не менее, такие особенности могут облегчить потенциальные удары по другим менее защищенным объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

Напомним, в ходе операции "Народ как лев" израильским силам удалось вывести из строя ключевые элементы иранской системы ПВО. Это позволило израильским силам перейти к систематическому уничтожению не только ядерной инфраструктуры, но и критических военных и промышленных объектов Ирана.