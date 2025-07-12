Після скандалу в Білому домі Зеленському вдалося домогтися успіху в "управлінні" Трампом, — FT

Досвідчені європейські політики порадили українському президенту Володимиру Зеленському, як підібрати ключик до глави Білого дому Дональда Трампа.

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Українському президенту, незважаючи на зміну тональності Білого дому, як і раніше, доводиться мати справу з адміністрацією, в якій глибоко вкоренився скептицизм щодо допомоги Києву. Про це пише Financial Times.

У п'ятницю вранці, 11 липня, президент США Дональд Трамп пообіцяв відреагувати на масовані атаки російських безпілотників, і цим самим, схоже, глава Білого дому наголосив на своєму розчаруванні в російському президенті Володимирі Путіні, що сягнуло критичної точки, через нездатність просунутися в переговорах щодо припинення війни, зазначають журналісти.

Минулого тижня, як пише видання, Трамп заявив про постачання Україні додаткового озброєння, включно із системами ППО Patriot, дав зрозуміти про свою готовність ухвалити набагато жорсткіші санкції проти Москви і обрушився з критикою на президента Росії. Також він пообіцяв зробити "важливу заяву" з приводу війни в Україні в понеділок, 14 липня.

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Гнів Трампа свідчить про суттєву зміну тональності Білого дому, оскільки в перші місяці свого другого терміну президент США покладав провину за війну на Володимира Зеленського.

І відтоді Трамп дедалі більше незадоволений непоступливістю Росії в переговорах про можливе припинення вогню, яке проклало б шлях до довгострокового врегулювання — однієї з головних цілей зовнішньої політики президента США.

"Ми перебуваємо найближче до нових фінансових заходів або нового тиску на Путіна за всю історію його адміністрації", — вважає керуюча директорка Німецького фонду Маршалла у США Крістін Берзіна.

Однак гнівні заяви Трампа на адресу Путіна не означатимуть кардинальної зміни на користь Києва, вважають аналітики.

"Це насправді не означає, що США раптово стануть вірним союзником і прихильником України...", — прокоментував нинішню риторику Трампа Макс Бергманн із вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень

Крім того, два високопоставлені чиновники, які брали участь у переговорах із Вашингтоном із питань оборони та безпеки, заявили, що поки що мало відчутних доказів того, що Білий дім займе більш проукраїнську позицію.

Західні союзники Києва припускають, що Трамп однаково схильний бачити Путіна своїм основним партнером по переговорах у врегулюванні, а Зеленського — головною перешкодою для досягнення працездатної мирної угоди.

Старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради Рейчел Ріццо вважає, що заява Трампа, імовірно, пов'язана скоріше з його розчаруванням у Путіні, ніж з його симпатією до Зеленського або підтримкою України.

Як Зеленському вдалося досягти успіху в управлінні відносинами з главою Білого дому

Проте українському президенту вдалося домогтися більшого успіху в "управлінні" Трампом, зазначає видання. Після конфронтації в Овальному кабінеті прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон порадили Зеленському, як змінити свій підхід до спілкування з президентом США.

Американські, французькі та українські офіційні особи, знайомі із ситуацією, розповіли, що Зеленському порекомендували під час взаємодії з Трампом висловлювати йому хвалебні відгуки і дякувати Вашингтону за підтримку.

При цьому українському президенту, як і раніше, доводиться мати справу з адміністрацією, в якій глибоко вкоренився скептицизм щодо допомоги Києву — як з боку офіційних осіб, які вважають, що США слід більше зосередитися на Азії, а не на Європі, так і з боку інших, які за своєю філософією виступають проти втручання.

Водночас адміністрація Трампа продовжує переговори з Москвою і державний секретар Марко Рубіо зустрівся в Малайзії з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Однак прориву не відбулося. Глава МЗС РФ дав зрозуміти американській стороні, що Кремль не готовий відступати від жодної з максималістських вимог Володимира Путіна.

"Путін вирішив, що немає сенсу укладати угоду зі США", — заявив директор Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв, оскільки в Кремлі вважають, що підтримка України з боку Заходу слабшає.

Однак Володимир Зеленський заявив, що геополітичні вітри дмуть у бік України, зазначивши, що він отримав хороші політичні сигнали найвищого рівня, і від Сполучених Штатів Америки зокрема.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп може звільнити міністра оборони США Піта Гегсета. Американські сенатори вже втомилися від нинішнього керівника Пентагону і з нетерпінням чекають на відсторонення чиновника.

Також Фокус писав, що колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол у Британії Валерій Залужний проаналізував війну в Україні і пояснив, як Києву зберегти допомогу США.