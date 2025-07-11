Карколомний прорив: Залужний пояснив, як Україні зберегти допомогу США та долучитись до альянсів

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал у відставці Валерій Залужний проаналізував війну в Україні з точки зору кінця світопорядку, сформованого після Другої світової війни. Залужний, як сьогоднішній посол у Британії, вважає, що Україна здатна стати основою нових альянсів і вберегти допомогу Сполучених Штатів Америки. Переваги України — розробка сучасної зброї та напрацювання нових стратегій війни.

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Командування Збройних сил Російської Федерації зробило висновок щодо нового характеру бойових дій і почало застосовувати масовані удари дешевих дронів-камікадзе для ударів по дороговартісних об'єктах України, написав Залужний. При цьому частина західних партнерів все ще готуються до попередньої війни, витрачаючи гроші на застарілу зброю. США можуть використати досвід українців та створити новий світопорядок, вважає він.

Залужний написав колонку для медіа "Українська правда" під назвою "Стратегія України в розбудові безпекових альянсів в умовах геополітичної нестабільності". На початку статті екскомандувач ЗСУ заявив, що нерішучість президента США Джо Байдена призвела до того, що РФ не завдали поразки. На його думку, російсько-українська війна — ознака руйнування старого світу: далі неминуче з'явиться новий порядок, і у цьому процесі є місце для України.

Заява Залужного — деталі

У колонці генерала описані зміни, які стались протягом понад трьох років війни РФ. Зокрема, США втратили охоту надавати військову допомогу Україні та відбувся "карколомний прорив" у технологіях (розвиток ШІ, нанотехнології тощо). Крім того, Україна показала, як дешеві види зброї виснажують противника, і цю стратегію почали застосовувати росіяни. У зв'язку з цим, українцям слід напрацювати ешелоновану систему ППО, написав ексвійськовий. На його думку, Україна повинна створити власні засоби протиповітряної оборони, які замінять дорогі західні комплекси.

Залужний описав, що слід зробити Україні, щоб долучитись до нових альянсів.

Співпраця з США. Основним партнером і далі мають лишитись США, вважає генерал. Він визнав, що президент Дональд Трамп планує зробити Америкою лідером Західної півкулі й очікує викликів від Китаю. Втім, американці мають достатню кількість старої зброї, яку списуватимуть: тому слід вести переговори, щоб її отримати. Ідеться, наприклад, про ракети 170 000 ракет Hellfire різних модифікацій. Робота з партнерами. Україні варто змінити підходи до спілкування з західними політиками: щоб було менше емоцій і більше прагматизму. Залужний наголосив, що слід системно переконувати, що допомога Україні — в інтересах США. Наприклад, довести Білому дому, що перемога українців потрібна для глобального лідерства й для світової безпеки. Крім того, слід "формалізувати комунікацію", тобто створити аналітичні центри, які формуватимуть меседжі до Вашингтона. Спільне з США виробництво зброї. Залужний нагадав про величезний досвід України у створенні нових видів зброї й пояснив, що це можна використати для переозброєння українців та армії США.

"Саме Україна відіграє роль ключового елемента стабільності. [Слід зробити акцент] на активному формуванні бачення власного майбутнього у складі майбутніх безпекових альянсів. Сформувати такі альянси без України сьогодні неможливо. Вони стануть основою майбутнього світопорядку", — написав Залужний.

Зазначимо, у квітні з'явився виступ Залужного під час відкриття нового освітнього простору. Генерал у відставці розповів про справжнє обличчя війни.

Нагадуємо, у березні ексголовнокомандувач ЗСУ розкритикував дії США та пояснив, чому це розколює світ.