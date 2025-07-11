Сногсшибательный прорыв: Залужный объяснил, как Украине сохранить помощь США и присоединиться к альянсам

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал в отставке Валерий Залужный проанализировал войну в Украине с точки зрения конца миропорядка, сформированного после Второй мировой войны. Залужный, как сегодняшний посол в Британии, считает, что Украина способна стать основой новых альянсов и сохранить помощь Соединенных Штатов Америки. Преимущества Украины — разработка современного оружия и наработка новых стратегий войны.

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Командование Вооруженных сил Российской Федерации сделало вывод о новом характере боевых действий и начало применять массированные налеты дешевых дронов-камикадзе для ударов по дорогостоящим объектам Украины, написал Залужный. При этом часть западных партнеров все еще готовятся к предыдущей войне, тратя деньги на устаревшее оружие. США могут использовать опыт украинцев и создать новый миропорядок, считает он.

Залужный написал колонку для медиа "Украинская правда" под названием "Стратегия Украины в развитии безопасности альянсов в условиях геополитической нестабильности". В начале статьи экс-командующий ВСУ заявил, что нерешительность президента США Джо Байдена привела к тому, что РФ не нанесли поражение. По его мнению, российско-украинская война — признак разрушения старого мира: дальше неизбежно появится новый порядок, и в этом процессе есть место для Украины.

Заявление Залужного — детали

В колонке генерала описаны изменения, которые произошли в течение более трех лет войны РФ. В частности, США потеряли желание оказывать военную помощь Украине и произошел "сногсшибательный прорыв" в технологиях (развитие ИИ, нанотехнологии и т.д.). Кроме того, Украина показала, как дешевые виды оружия истощают противника, и эту стратегию начали применять россияне. В связи с этим, украинцам следует наработать эшелонированную систему ПВО, написал экс-военный. По его мнению, Украина должна создать собственные средства противовоздушной обороны, которые заменят дорогостоящие западные комплексы.

Залужный описал, что следует сделать Украине, чтобы присоединиться к новым альянсам.

Сотрудничество с США. Основным партнером и дальше должны остаться США, считает генерал. Он признал, что президент Дональд Трамп планирует сделать Америку лидером Западного полушария и ожидает вызовов от Китая. Впрочем, американцы имеют достаточное количество старого оружия, которое будут списывать: поэтому следует вести переговоры, чтобы его получить. Речь идет, например, о ракетах 170 000 ракет Hellfire различных модификаций. Работа с партнерами. Украине следует изменить подходы к общению с западными политиками: чтобы было меньше эмоций и больше прагматизма. Залужный отметил, что следует системно убеждать, что помощь Украине — в интересах США. Например, доказать Белому дому, что победа украинцев нужна для глобального лидерства и для мировой безопасности. Кроме того, следует "формализовать коммуникацию", то есть создать аналитические центры, которые будут формировать месседжи в Вашингтон. Совместное с США производство оружия. Залужный напомнил об огромном опыте Украины в создании новых видов оружия и объяснил, что это можно использовать для перевооружения украинцев и армии США.

"Именно Украина играет роль ключевого элемента стабильности. [Следует сделать акцент] на активном формировании видения собственного будущего в составе будущих альянсов безопасности. Сформировать такие альянсы без Украины сегодня невозможно. Они станут основой будущего миропорядка", — написал Залужный.

Отметим, в апреле появилось выступление Залужного во время открытия нового образовательного пространства. Генерал в отставке рассказал о настоящем лице войны.

Напоминаем, в марте экс-главнокомандующий ВСУ раскритиковал действия США и объяснил, почему это раскалывает мир.