Атака "Шахедів" на Одесу: є поранені та пошкоджена інфраструктура (фото)

В Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки.

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Російські окупанти зранку, 11 липня, завдали масованого удару по Одесі дронами-камікадзе "Шахед". Є влучання та поранені. Про це повідомили в Одеській міськраді.

Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Наразі відомо про 8 постраждалих, їм надається необхідна медична допомога", — йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що внаслідок обстрілу Росії по Одесі постраждала конюшня.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, внаслідок ворожої атаки тварини отримали поранення. Щонайменше один кінь загинув.

"Це все моє життя. Це були не просто тварини. Це "списані" коні: хтось із м'яса, хтось зі спорту. Камелія – це улюблениця. Камелії більше немає з нами. Я не знаю, що буде далі. Стайні немає, сіна немає. Тут було 5 великих коней та 4 поні", — розповіла власниця конюшні Юлія.

Перед атакою очільник Одеської ОВА Олег Кіпер публічно закликав мешканців Одеси та прилеглих районів залишатися в укриттях через атаку ворожих БпЛА.

Повітряна тривога в Одеській області вранці лунала двічі. Перший вибух у місті прогримів близько 10-ї ранку. Моніторингові канали повідомляли, що Одесу атакували щонайменше 8 ударними дронами. Під час атаки працювала ППО.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що нібито був атакований один із місцевих ТЦК. Оприлюднені кадри наслідків атаки по Одесі, йдеться, що руйнувань зазнала СТО, пошкоджені автівки. Низка ЗМІ повідомили, що під удар потрапила будівля обласного ТЦК.

Нагадаємо, що в Україні за перший місяць літа загинули 232 мирні жителі. Це найбільша кількість жертв серед цивільних з початку повномасштабного вторгнення.