Атака "Шахедов" на Одессу: есть раненые и повреждена инфраструктура (фото)

В Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили.

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Российские оккупанты утром, 11 июля, нанесли массированный удар по Одессе дронами-камикадзе "Шахед". Есть попадания и раненые. Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили. Известно о 8 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что в результате обстрела России по Одессе пострадала конюшня.

По информации местных телеграмм-каналов, в результате вражеской атаки животные получили ранения. По меньшей мере одна лошадь погибла.

"Это вся моя жизнь. Это были не просто животные. Это "списанные" лошади: кто-то из мяса, кто-то из спорта. Камелия — это любимица. Камелии больше нет с нами. Я не знаю, что будет дальше. Конюшни нет, сена нет. Здесь было 5 больших лошадей и 4 пони", — рассказала владелица конюшни Юлия.

Перед атакой глава Одесской ОГА Олег Кипер публично призвал жителей Одессы и прилегающих районов оставаться в укрытиях из-за атаки вражеских БпЛА.

Воздушная тревога в Одесской области утром раздавалась дважды. Первый взрыв в городе прогремел около 10 утра. Мониторинговые каналы сообщали, что Одессу атаковали по меньшей мере 8 ударными дронами. Во время атаки работала ПВО.

Местные Telegram-каналы сообщили, что якобы был атакован один из местных ТЦК. Обнародованы кадры последствий атаки по Одессе, говорится, что разрушениям подверглась СТО, повреждены машины. Ряд СМИ сообщили, что под удар попало здание областного ТЦК.

Напомним, что в Украине за первый месяц лета погибли 232 мирных жителя. Это наибольшее количество жертв среди гражданских с начала полномасштабного вторжения.