РФ атакует Одессу "Шахедами": в городе прогремела серия взрывов

Мониторинговые каналы сообщили о движении по меньшей мере 8 "Шахедов" в направлении города. Впоследствии в Одессе прогремела серия взрывов.

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Утром, 11 июля, ВС РФ атаковали город Одесса "Шахедами". На город летели по меньшей мере 8 вражеских беспилотников. Об этом сообщили мониторинговые телеграмм-каналы.

Местные паблики сообщили о пролете "Шахедов" курсом на "Южный" и призвали горожан, которые находились в пляжной зоне, перейти в безопасные места. Далее поступали предупреждения о приближении и пролете дронов-камикадзе еще в нескольких районах города.

Позже сообщалось о серии взрывов в городе.

В 10:05 мониторы сообщили о последнем "Шахеде" в направлении Одессы.

В местных пабликах сообщили о задымлении на месте попаданий и пожаре.

Также впоследствии в соцсетях сообщили, что было атаковано здание ТЦК в городе.

В Украине за первый месяц лета погибли 232 мирных жителя, это стало максимальным числом жертв за месяц с начала полномасштабной войны с Россией.