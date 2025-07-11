РФ атакует Одессу "Шахедами": в городе прогремела серия взрывов
Мониторинговые каналы сообщили о движении по меньшей мере 8 "Шахедов" в направлении города. Впоследствии в Одессе прогремела серия взрывов.
Утром, 11 июля, ВС РФ атаковали город Одесса "Шахедами". На город летели по меньшей мере 8 вражеских беспилотников. Об этом сообщили мониторинговые телеграмм-каналы.
Местные паблики сообщили о пролете "Шахедов" курсом на "Южный" и призвали горожан, которые находились в пляжной зоне, перейти в безопасные места. Далее поступали предупреждения о приближении и пролете дронов-камикадзе еще в нескольких районах города.
Позже сообщалось о серии взрывов в городе.
В 10:05 мониторы сообщили о последнем "Шахеде" в направлении Одессы.
В местных пабликах сообщили о задымлении на месте попаданий и пожаре.
Также впоследствии в соцсетях сообщили, что было атаковано здание ТЦК в городе.
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