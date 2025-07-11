РФ атакує Одесу "Шахедами": в місті пролунала серія вибухів

Моніторингові канали повідомили про рух щонайменше 8 "Шахедів" в напрямку міста. Згодом в Одесі пролунала серія вибухів.

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Зранку, 11 липня, ЗС РФ атакували місто Одеса "Шахедами". На місто летіли щонайменше 8 ворожих безпілотників. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Місцеві пабліки повідомили про проліт "Шахедів" курсом на "Південний" і закликали городян, які перебували в пляжні зоні, перейти в безпечні місця. Далі надходили попередження про наближення і проліт дронів-камікадзе ще в кількох районах міста.

Пізніше повідомлялося про серію вибухів в місті.

О 10:05 монітори повідомили про останній "Шахед" в напрямку Одеси.

В місцевих пабліках повідомили про задимлення на місці влучань і пожежу.

Також згодом в соцмережах повідомили, що була атакована будівля ТЦК в місті.

В Україні за перший місяць літа загинули 232 мирні жителі, це стало максимальним числом жертв за місяць від початку повномасштабної війни з Росією.