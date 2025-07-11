Найкривавіший місяць в Україні: червень став рекордним за загибеллю цивільних за роки війни, — ООН

В Україні за перший місяць літа загинули 232 мирні жителі, це стало максимальним числом жертв за місяць від початку повномасштабної війни з Росією.

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До 98% убитих і поранених були на території, підконтрольній Києву. Таку статистику навела моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Удари по цивільному населенню зафіксовано в 17 із 27 регіонів країни. Кількість атак ракетами і безпілотниками за минулий місяць була в 10 разів вищою, ніж у червні минулого року.

Практично жоден український регіон не зміг уникнути ворожих обстрілів. Цивільних було вбито або поранено щонайменше в 16 регіонах країни та в Києві. У першому півріччі 2025 року в Україні було вбито або поранено 6754 мирних жителів — на 54% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Від початку війни місія ООН зафіксувала загибель щонайменше 13 580 цивільних, включно з 716 дітьми. Поранення дістали 34 115 осіб, зокрема 2173 дитини.

Росія нарощує атаки по Україні ракетами і дронами

Головні чинники, що впливають на різке збільшення кількості жертв серед цивільних, — це застосування окупантами потужних далекобійних ракет і дронів.

Засобами ураження з підвищеною руйнівною силою завдають ударів по міських районах. Масове використання безпілотників малої дальності справило смертоносний вплив на населені пункти біля лінії зіткнення.

Нагадаємо, 21 червня під час виконання бойового завдання в Сумській області загинув колишній звукорежисер "Суспільне Чернігів" Дмитро Горнов. Військовий потрапив під удар керованої авіабомби.

Також 15 червня стало відомо про загибель українського актора Юрія Феліпенка, який служив у батальйоні ударних дронів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.