Самый кровавый месяц в Украине: июнь стал рекордным по гибели гражданских за годы войны, – ООН

В Украине за первый месяц лета погибли 232 мирных жителя, это стало максимальным числом жертв за месяц с начала полномасштабной войны с Россией.

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До 98% убитых и раненых были на территории, подконтрольной Киеву. Такую статистику привела мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

Удары по гражданскому населению зафиксированы в 17 из 27 регионов страны. Количество атак ракетами и беспилотниками за прошедший месяц было в 10 раз выше, чем в июне прошлого года.

Практически ни один украинский регион не смог избежать вражеских обстрелов. Гражданские были убиты или ранены по меньшей мере в 16 регионах страны и в Киеве. В первом полугодии 2025 года в Украине были убиты или ранены 6754 мирных жителя — на 54% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

С начала войны миссия ООН зафиксировала гибель минимум 13 580 гражданских, включая 716 детей. Ранения получили 34 115 человек, в том числе 2173 ребенка.

Россия наращивает атаки по Украине ракетами и дронами

Главные факторы влияющими на резкое увеличение числа жертв среди гражданских — это применение оккупантами мощных дальнобойных ракет и дронов.

Средствами поражения с повышенной разрушительной силой наносят удары по городским районам. Массовое использование беспилотников малой дальности оказало смертоносное воздействие на населенные пункты возле линии соприкосновения.

Напомним, 21 июня при выполнении боевого задания в Сумской области погиб бывший звукорежиссер "Суспільне Чернігів" Дмитрий Горнов. Военныій попал под удар управляемой авиабомбы.

Также 15 июня стало известно о гибели украинского актера Юрия Фелипенко, который служил в батальоне ударных дронов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.