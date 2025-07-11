"Є хороші політичні сигнали": Сполучені Штати відновили постачання зброї Україні, – Зеленський

Володимир Зеленський підтвердив, що США відновили постачання зброї Україні. Раніше Пентагон призупиняв передачу ракет та боєприпасів.

Related video

Україна має хороші політичні сигнали найвищого рівня, у тому числі від Сполучених Штатів Америки. Згідно зі всіма доповідями, постачання зброї Україні відновлено, повідомив під час звернення президент Володимир Зеленський.

"Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келлогом. Готуємо й нові європейські оборонні пакети. Очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну: тиск повинен спрацювати", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що вже є хороші домовленості, і найближчим часом очікуються ще. Над ними будуть працювати наступного тижня.

"Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет", — наголосив президент.

США відновлюють постачання зброї Україні

2 липня стало відомо зі ЗМІ, що Пентагон призупинив постачання ракет і боєприпасів, обіцяних Україні для оборони. Паузу згодом підтвердив державний секретар США Марк Рубіо, запевнивши у відновленні відправлень. Окрім того, він повідомив про переговори з союзниками щодо додаткових систем Patriot для українців.

8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що американці повинні надіслати Україні більше зброї, щоб вона мала змогу захищатися в умовах дуже сильних обстрілів. Джерела Axios розповіли, що він пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському поставити 10 ракет Patriot та допомогти з пошуком альтернативних шляхів отримання допомоги з ППО.

11 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив, що він уклав угоду із Північноатлантичним альянсом (НАТО) щодо постачання американської зброї для України через альянс. Також він анонсував "важливу" заяву щодо Росії.