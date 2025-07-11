"Есть хорошие политические сигналы": Соединенные Штаты возобновили поставки оружия Украине, — Зеленский

Владимир Зеленский подтвердил, что США возобновили поставки оружия Украине. Ранее Пентагон приостанавливал передачу ракет и боеприпасов.

Related video

Украина имеет хорошие политические сигналы самого высокого уровня, в том числе от Соединенных Штатов Америки. Согласно всем докладам, поставки оружия Украине возобновлены, сообщил во время обращения президент Владимир Зеленский.

"Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные с генералом Келлогом. Готовим и новые европейские оборонные пакеты. Ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну: давление должно сработать", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что уже есть хорошие договоренности, и в ближайшее время ожидаются еще. Над ними будут работать на следующей неделе.

"Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет", — подчеркнул президент.

США возобновляют поставки оружия Украине

2 июля стало известно из СМИ, что Пентагон приостановил поставки ракет и боеприпасов, обещанных Украине для обороны. Паузу впоследствии подтвердил государственный секретарь США Марк Рубио, заверив в возобновлении отправлений. Кроме того, он сообщил о переговорах с союзниками относительно дополнительных систем Patriot для украинцев.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что американцы должны прислать Украине больше оружия, чтобы она могла защищаться в условиях очень сильных обстрелов. Источники Axios рассказали, что он пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поставить 10 ракет Patriot и помочь с поиском альтернативных путей получения помощи по ПВО.

11 июля стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил, что он заключил соглашение с Североатлантическим альянсом (НАТО) о поставках американского оружия для Украины через альянс. Также он анонсировал "важное" заявление по России.