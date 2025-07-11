Лавров заявив, що передав Рубіо добірку цитат Зеленського і високопосадовців України

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився держсекретарю США Марко Рубіо на заяви, які робили у Києві. Для зручності цитати навіть переклали на англійську мову.

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Цитати, які отримав Рубіо, об’єднали за спільним наративом. Усі вони, як передали у "РИА Новости" 11 липня з посиланням на заяву Лаврова під час брифінгу, стосуються необхідності знищувати росіян.

Заяви, з яких у Кремлі зробили добірку, належать президенту України Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Денису Шмигалю, керівнику ОП Андрію Єрмаку та раднику голови ОП Михайлу Подоляку.

"Я вчора Марку Рубіо передав невелику вижимку з цитат Зеленського, Шмигаля, Єрмака, Подоляка, де прямо йдеться про необхідність "знищувати р**ню". Юридично, а краще фізично", — повідомив Лавров.

Він запевнив, що територіальна цілісність нібито потрібна Україні, щоб придушити усі права російського та російськомовного населення, а незгодних — знищувати фізично.

Голова МЗС РФ уточнив, що цитати переклали на англійську мову. На запитання, як на цей жест відреагував Рубіо, він відповів лаконічно.

"Забрав", — сказав Лавров.

Нагадаємо, після нічної масованої атаки по Києву 10 липня у Кремлі зробили цинічну заяву щодо засобів досягнення своїх цілей. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Москві віддали б перевагу миру.

Також 10 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готується до зими, адже терор і сезон холодів — реальні союзники лідера РФ Володимира Путіна.