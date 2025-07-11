Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался госсекретарю США Марко Рубио на заявления, которые делали в Киеве. Для удобства цитаты даже перевели на английский язык.

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Цитаты, которые получил Рубио, объединили по общему нарративу. Все они, как передали в "РИА Новости" 11 июля со ссылкой на заявление Лаврова во время брифинга, касаются необходимости уничтожать россиян.

Заявления, из которых в Кремле сделали подборку, принадлежат президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, руководителю ОП Андрею Ермаку и советнику главы ОП Михаилу Подоляку.

"Я вчера Марку Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где прямо говорится о необходимости "уничтожать р**ню". Юридически, а лучше физически", — сообщил Лавров.

Он заверил, что территориальная целостность якобы нужна Украине, чтобы подавить все права русского и русскоязычного населения, а несогласных — уничтожать физически.

Глава МИД РФ уточнил, что цитаты перевели на английский язык. На вопрос, как на этот жест отреагировал Рубио, он ответил лаконично.

"Забрал", — сказал Лавров.

Напомним, после ночной массированной атаки по Киеву 10 июля в Кремле сделали циничное заявление о средствах достижения своих целей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве предпочли бы мир.

Также 10 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовится к зиме, ведь террор и сезон холодов — реальные союзники лидера РФ Владимира Путина.