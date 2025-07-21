Злякалися "томагавків": як у РФ відреагували на постачання Німеччині комплексів Typhon

Німеччина може стати першою європейською країною, де з'являться американські пускові установки середньої дальності — ракетні комплекси Typhon. Системи здатні запускати як крилаті ракети Tomahawk, так і універсальні ракети SM-6, які потенційно можуть нести загрозу Російській Федерації.

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Про це стало відомо після візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до Вашингтона, де Берлін офіційно висловив зацікавленість у придбанні комплексу в американців.

Системи такого класу були заборонені до 2019 року Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), з якого США вийшли через порушення з боку Росії. Після цього Пентагон почав розробку пускових установок з дальністю від 500 до 1800+ км, а комплекс Typhon став сухопутним компонентом цього нового курсу.

ФРН оцінює комплекс як засіб значного посилення власних можливостей і підвищення потенціалу стримування НАТО в Європі. На тлі посилення конфронтації з РФ, рішення про закупівлю американських ракет середньої дальності можна розглядати як переломний момент у військовій політиці Німеччини, яка довгий час була без наступального озброєння.

Typhon на території Німеччини: реакція РФ

Рішення Німеччини закупити у США ракетний комплекс середньої дальності Typhon викликало жваву реакцію серед російських військових аналітиків. Оглядачі Defense Express зазначають, що в Кремлі серйозно занепокоєні не тільки зміцненням потенціалу Бундесверу, а й тим, яким чином США можуть використовувати цю угоду для посилення військового тиску на Росію в Європі.

На думку російських спостерігачів, США можуть реалізувати таку модель: формально відмовляючись від постійного розміщення озброєнь у Європі, американці продаватимуть ракетні комплекси своїм союзникам, насамперед ФРН. При цьому підрозділи ракетних військ США зможуть регулярно приїжджати в Німеччину та інші країни Європи на "навчання", фактично забезпечуючи підготовку і технічну підтримку систем.

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Такий підхід викликає у Москви побоювання, оскільки йдеться про можливе розгортання ударних засобів на європейському театрі під прикриттям "навчального процесу".

Додаткове занепокоєння в Росії викликає і той факт, що Німеччина віддала перевагу американському Typhon замість участі в європейській програмі Land Combat Missile (LCM), що розробляється Францією. У російських ЗМІ це трактують як ознаку слабкості оборонної інтеграції Європи, що, на їхню думку, відкриває шлях США для домінування в ракетній сфері на континенті.

Однак у Defense Express підкреслюють, що Німеччина могла ухвалити таке рішення з міркувань терміновості: платформа Typhon — уже готове рішення, тоді як LCM поки що існує тільки у вигляді концепту.

Нагадаємо, на початку минулого року Збройні сили США розгорнули в Індо-Тихоокеанському регіоні батарею наземної ракетної установки Typhon Mid-Range Capabilities (MRC).