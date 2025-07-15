"Не думайте, що ми слабкі": німецькі війська готові вбивати російських солдатів, — Пісторіус

Німецькі війська будуть готові вбивати російських солдатів, якщо росіяни нападуть на державу-члена НАТО.

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Міністерство оборони Німеччини працює над тим, щоб до 2030-х років зробити німецьку армію найсильнішою в Європі, заявив в інтерв’ю Financial Times міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, Німеччина швидше, ніж він очікував, усвідомила необхідність переозброєння.

"Ця зміна мислення йде повним ходом", — зазначив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини переконаний, що про мир можна говорити "лише з позиції сили".

"Не для того, щоб когось залякати, а щоб чітко дати зрозуміти, що ми знаємо, що можемо зробити — ми хочемо жити з вами в мирі, але не думайте, що ми слабкі або що ми не будемо захищатися. Це актуально й сьогодні", — зазначив Пісторіус.

Він підкреслив, що попри те, що Німеччина роками мала культуру військової стриманості після Другої світової війни, війська цієї країни будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу на країну НАТО.

"Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи станеться це? Так. Але я б рекомендував вам просто поїхати до Вільнюса та поговорити там із представниками німецької бригади. Вони точно знають, у чому полягає їхня робота", — наголосив Пісторіус.

Нагадаємо, 14 липня Борис Пісторіус заявив, що Берлін не може передати Києву більше систем Patriot через брак власних запасів.

У цей же день Трамп розповів, як Путін порушував домовленості та виставив ультиматум.