Немецкие войска будут готовы убивать российских солдат, если россияне нападут на государство-члена НАТО.

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Министерство обороны Германии работает над тем, чтобы к 2030-м годам сделать немецкую армию самой сильной в Европе, заявил в интервью Financial Times министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, Германия быстрее, чем он ожидал, осознала необходимость перевооружения.

"Это изменение мышления идет полным ходом", — отметил Писториус.

Министр обороны Германии убежден, что о мире можно говорить "только с позиции силы".

"Не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы четко дать понять, что мы знаем, что можем сделать — мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабые или что мы не будем защищаться. Это актуально и сегодня", — отметил Писториус.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что Германия годами имела культуру военной сдержанности после Второй мировой войны, войска этой страны будут готовы убивать российских солдат в случае нападения на страну НАТО.

"Если сдерживание не сработает и Россия нападет, произойдет ли это? Да. Но я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить там с представителями немецкой бригады. Они точно знают, в чем заключается их работа", — подчеркнул Писториус.

Напомним, 14 июля Борис Писториус заявил, что Берлин не может передать Киеву больше систем Patriot из-за нехватки собственных запасов.

В этот же день Трамп рассказал, как Путин нарушал договоренности и выставил ультиматум.