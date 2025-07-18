Якщо що, долетить до Москви: навіщо Німеччина купує у США ракетні установки Typhon

Володіючи пусковою установкою, яка може запускати ракети на дальність 2000 кілометрів, Берлін прагне до абсолютно нового рівня. Німеччина має намір використовувати цю установку "Тифон" для стримування Росії в майбутньому.

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Закупівля американських зенітних ракетних комплексів Patriot для України стала головною темою новин цього тижня після візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до Вашингтона. Ця новина затьмарила важливу новину, озвучену Пісторіусом: Німеччина має намір придбати пускові установки Typhon, пише NZZ.

Випробування пускової зупинки "Тифон"

Typhon може запускати ракети середньої дальності і крилаті ракети. Це важливий крок: вперше з часів "Холодної війни" Німеччина розмістить на своїй території зброю середньої дальності. За словами Пісторіуса, мета — зміцнити оборонний потенціал і потенціал стримування щодо Росії. Давно відомо, що європейські країни НАТО мають серйозне відставання в цій галузі. А у Росії є крилаті ракети SSC-8. З бази в Калінінграді вони можуть вразити практично всю Європу, включно з такими великими містами, як Берлін, Париж і Лондон.

Куди в РФ долетять ракети, що запускаються Typhon із Німеччини

Ракета SM-6, що запускається з пускової установки "Тифон", має дальність польоту 500 кілометрів, що дозволяє їй досягати російського анклаву Калінінград.

Або нова SM-6, над якою працюють США, з більшою дальністю польоту, здатною розвивати гіперзвукову швидкість, що перевищує 6200 кілометрів на годину.

Ця ж пускова установка може також запускати крилаті ракети "Томагавк" із дальністю польоту 1700 кілометрів, що дає змогу досягти Москви і Санкт-Петербурга.

Власні системи озброєння Німеччини, європейський проєкт зброї середньої дальності під назвою Elsa (European Long-Range Strike Approach) не стане реальністю в наступному десятилітті. Ця технологія вже доступна в ракетах Typhon, Standard Missile 6 (SM-6) і крилатих ракетах Tomahawk. США продемонстрували цього тижня, провівши перші бойові навчання за кордоном. Ракета SM-6, запущена за допомогою Typhon, знищила об'єкт біля узбережжя Австралії.

Які ракети закупить Берлін для Typhon

Наразі невідомо, які саме ракети Німеччина закупить у рамках програми "Тифон". Однак, за словами Пісторіуса, їхня дальність становитиме близько 2000 кілометрів. Це означає, що Німеччина прагне забезпечити стримувальний ефект аж до Москви і далі.

З "Тифоном" Берлін зможе дістати до Москви Фото: Скриншот

США мають крилаті ракети "Томагавк" на озброєнні вже чотири десятиліття і неодноразово вдосконалювали їх. Дальність старих версій становить 2500 кілометрів, а новітніх — близько 1700 кілометрів. Це відповідає вимогам Пісторіуса до дальності.

Хоча "Томагавки" тривалий час були винятково зброєю ВМС, завдяки системі запуску "Тифон" з 2024 року вони також стали доступні армії для операцій із суші.

На відміну від російських ракет середньої дальності, які можуть бути оснащені ядерними. США не планують оснащувати SM-6 і "Томагавки" ядерними боєголовками. Пісторіус також підкреслив цього тижня, що це виключно звичайна зброя.

Що відомо про пускову установку

Typhon — це мобільна ракетна пускова установка. Вона складається з чотирьох пускових установок, центру управління батареями і транспортних засобів підтримки. Названа вона на честь велетня Тифона з давньогрецької міфології, якого переміг Зевс, обрушивши на нього вулкан Етна. Коли Тифон гнівається — Етна вивергається.

Установки Typhon

Система Typhon встановлюється на вантажівці і тому дуже мобільна.

"Тифон" — нова розробка, але його базова система вертикального пуску вже давно стоїть на озброєнні ВМС США. Вона може використовуватися для різних типів некерованих і крилатих ракет.

Нагадаємо, німецькі війська будуть готові вбивати російських солдатів, якщо росіяни нападуть на державу-члена НАТО, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Міністерство оборони Німеччини працює над тим, щоб до 2030-х років зробити німецьку армію найсильнішою в Європі.

Також стало відомо, що Берлін має намір відродити свою танкову міць і розглядає можливість придбання до тисячі танків Leopard 2A8, а також 2500 колісних бронемашин Boxer і кількох сотень БМП Puma.