Если что, долетит до Москвы: зачем Германия покупает у США ракетные установки Typhon

Обладая пусковой установкой, которая может запускать ракеты на дальность 2000 километров, Берлин стремится к совершенно новому уровню. Германия намерена использовать эту установку "Тифон" для сдерживания России в будущем.

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Закупка американских зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины стала главной темой новостей на этой неделе после визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Вашингтон. Эта новость затмила важную новость, озвученную Писториусом: Германия намерена приобрести пусковые установки Typhon, пишет NZZ.

Испытания пусковой остановки "Тифон"

Typhon может запускать ракеты средней дальности и крылатые ракеты. Это важный шаг: впервые со времен "Холодной войны" Германия разместит на своей территории оружие средней дальности. По словам Писториуса, цель — укрепить оборонный потенциал и потенциал сдерживания в отношении России. Давно известно, что европейские страны НАТО имеют серьезное отставание в этой области. А у России есть крылатые ракеты SSC-8. С базы в Калининграде они могут поразить практически всю Европу, включая такие крупные города, как Берлин, Париж и Лондон.

Куда в РФ долетят ракеты, запускаемые Typhon из Германии

Ракета SM-6, запускаемая с пусковой установки "Тифон", имеет дальность полета 500 километров, что позволяет ей достигать российского анклава Калининград.

Или новая SM-6, над которой работают США, с большей дальностью полета, способной развивать гиперзвуковую скорость, превышающую 6200 километров в час.

Эта же пусковая установка может также запускать крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета 1700 километров, что позволяет достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Собственные системы вооружения Германии, европейский проект оружия средней дальности под названием Elsa (European Long-Range Strike Approach) не станет реальностью в следующем десятилетии. Эта технология уже доступна в ракетах Typhon, Standard Missile 6 (SM-6) и крылатых ракетах Tomahawk. США продемонстрировали на этой неделе, проведя первые боевые учения за рубежом. Ракета SM-6, запущенная с помощью Typhon, уничтожила объект у побережья Австралии.

Какие ракеты закупит Берлин для Typhon

Пока неизвестно, какие именно ракеты Германия закупит в рамках программы "Тифон". Однако, по словам Писториуса, их дальность составит около 2000 километров. Это означает, что Германия стремится обеспечить сдерживающий эффект вплоть до Москвы и далее.

С "Тифоном" Берлин сможет достать до Москвы Фото: Скриншот

США имеют крылатые ракеты "Томагавк" на вооружении уже четыре десятилетия и неоднократно совершенствовали их. Дальность старых версий составляет 2500 километров, а новейших — около 1700 километров. Это соответствует требованиям Писториуса к дальности.

Хотя "Томагавки" долгое время были исключительно оружием ВМС, благодаря системе запуска "Тифон" с 2024 года они также стали доступны армии для операций с суши.

В отличие от российских ракет средней дальности, которые могут быть оснащены ядерными. США не планируют оснащать SM-6 и "Томагавки" ядерными боеголовками. Писториус также подчеркнул на этой неделе, что это исключительно обычное оружие.

Что известно о пусковой установке

Typhon — это мобильная ракетная пусковая установка. Она состоит из четырех пусковых установок, центра управления батареями и транспортных средств поддержки. Названа она в честь великана Тифона из древнегреческой мифологии, которого победил Зевс, обрушив на него вулкан Этна. Когда Тифон гневается — Этна извергается.

Установки Typhon

Система Typhon устанавливается на грузовике и поэтому очень мобильна.

"Тифон" — новая разработка, но его базовая система вертикального пуска уже давно стоит на вооружении ВМС США. Она может использоваться для различных типов неуправляемых и крылатых ракет.

Напомним, немецкие войска будут готовы убивать российских солдат, если россияне нападут на государство-члена НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Министерство обороны Германии работает над тем, чтобы к 2030-м годам сделать немецкую армию самой сильной в Европе.

Также стало известно, что Берлин намерен возродить свою танковую мощь и рассматривает возможность приобретения до тысячи танков Leopard 2A8, а также 2500 колесных бронемашин Boxer и нескольких сотен БМП Puma.