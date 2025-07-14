1000 танков для НАТО: как Германия возрождает свои танковые силы

После распада Советского Союза Берлин резко сократил свои расходы на оборону. Однако сейчас Германия играет гораздо более значительную роль в обороне НАТО.

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Германия по-прежнему намерена укреплять свою военную мощь, увеличивать расходы на оборону, а также в ближайшее время приступить к массовой закупке основных боевых танков и других бронированных машин. Немецкая газета Handelsblatt впервые сообщила, что Берлин рассматривает возможность приобретения до тысячи танков Leopard 2A8, а также 2500 колесных бронемашин Boxer и нескольких сотен БМП Puma.

Об этом пишет в своей статье, которую перевел Фокус, американский журналист Питер Сучиу.

Bloomberg, ссылаясь на немецкие источники, оценил предполагаемую сделку в 25 миллиардов евро (29 миллиардов долларов). Машины будут использованы для оснащения до семи новых бригад, которые Берлин обязался сформировать. Эти подразделения станут частью инициативы НАТО по созданию новых сил.

Берлин резко сократил свои расходы на оборону после окончания холодной войны и распада Советского Союза. Однако теперь Германия стала играть гораздо более активную роль в обороне НАТО, в том числе на постоянной основе разместив военнослужащих и бронетехнику в Литве – это первое подобное развертывание на иностранной территории со времен Второй мировой войны.

"Военная доктрина Германии исторически основывается на сдержанности и разносторонности, обусловленных уроками XX века", – объясняет издание Army Recognition. Но неспровоцированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года "вызвало сейсмический сдвиг в стратегических расчетах Берлина".

Танки Бундесвера 1960-х годов Фото: Архивное фото

На саммите НАТО в Гааге в прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус обязался выполнить недавно принятое членами альянса обязательство тратить на оборону не менее 5% ВВП к 2035 году. После нескольких лет падения ниже двухпроцентного показателя, согласованного НАТО в 2024 году, расходы Германии на оборону в 2024 году достигли 1,4%, что является самым высоким показателем с 1958 года. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), это на 28% больше, чем в предыдущем году. В прошлом году Германия потратила на оборону 88,5 миллиарда долларов, заняв четвертое место в мире по военным расходам.

Каковы возможности модернизированного немецкого танка Leopard?

Немецкий танк Leopard 2A8 считается одним из самых современных танков, сегодня стоящих на вооружении. Хотя несколько Leopard 2 были потеряны в ходе боевых действий в Украине, отчеты показывают, что эти танки выдерживают множество видов повреждений, обеспечивая высокую выживаемость экипажам.

Созданная на базе Leopard 2A7+, новая модель оснащена несколькими существенными усовершенствованиями, включая систему активной защиты Trophy и улучшенный круговой обзор на 360 градусов. Модернизированный вариант получил пассивную многослойную композитную модульную броню новейшего поколения, состоящую из стали, вольфрама, композитного наполнителя и даже керамики.

Немецкий основной боевой танк Leopard 2A8 Фото: Army Recognition

Модель 2A8 оснащена трехместной башней, в которой размещено основное 120-мм гладкоствольное орудие L55 производства Rheinmetall AG. Это модернизированная версия орудие L44, которая устанавливалась на предыдущие модели Leopard 2. Сообщается, что длина орудия L55 составляет около 1,3 метра, что позволяет ему достигать более высоких дульных скоростей и обеспечивает большую точность, дальность и пробиваемость. Усовершенствованное орудие может стрелять различными боеприпасами, включая APFSDS (бронебойные), HEAT (фугасные противотанковые) и многоцелевые боеприпасы.

Общая компоновка модернизированного танка аналогична другим моделям. Он оснащен обновленным двигателем мощностью 1600 л.с., который позволяет Leopard 2A8 развивать скорость свыше 70 километров в час.

Германия будет не единственным оператором Leopard 2A8. Сразу несколько стран-членов НАТО выразили желание приобрести эти современные танки, в том числе Нидерланды, которые впервые после окончания холодной войны сформируют танковый батальон. Литва также формирует новый танковый батальон с 44 машинами Leopard 2A8. Норвегия, Швеция и Хорватия либо взяли на себя обязательства по приобретению вариантов 2A8, либо выразили заинтересованность в такой закупке в ближайшее время.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: Editor@nationalinterest.org.