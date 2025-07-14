1000 танків для НАТО: як Німеччина відроджує свої танкові сили

Після розпаду Радянського Союзу Берлін різко скоротив свої витрати на оборону. Однак зараз Німеччина відіграє набагато більш значну роль в обороні НАТО.

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Німеччина, як і раніше, має намір зміцнювати свою військову міць, збільшувати витрати на оборону, а також найближчим часом розпочати масову закупівлю основних бойових танків та інших броньованих машин. Німецька газета Handelsblatt вперше повідомила, що Берлін розглядає можливість придбання до тисячі танків Leopard 2A8, а також 2500 колісних бронемашин Boxer і кількох сотень БМП Puma.

Про це пише у своїй статті, яку переклав Фокус, американський журналіст Пітер Сучіу.

Bloomberg, посилаючись на німецькі джерела, оцінив передбачувану угоду в 25 мільярдів євро (29 мільярдів доларів). Машини будуть використані для оснащення до семи нових бригад, які Берлін зобов'язався сформувати. Ці підрозділи стануть частиною ініціативи НАТО зі створення нових сил.

Берлін різко скоротив свої витрати на оборону після закінчення холодної війни і розпаду Радянського Союзу. Однак тепер Німеччина стала відігравати набагато активнішу роль в обороні НАТО, зокрема на постійній основі розмістивши військовослужбовців і бронетехніку в Литві — це перше подібне розгортання на іноземній території з часів Другої світової війни.

"Військова доктрина Німеччини історично ґрунтується на стриманості та різнобічності, зумовлених уроками XX століття", — пояснює видання Army Recognition. Але неспровоковане вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року "спричинило сейсмічний зсув у стратегічних розрахунках Берліна".

Танки Бундесверу 1960-х років Фото: Архівне фото

На саміті НАТО в Гаазі минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зобов'язався виконати нещодавно ухвалене членами альянсу зобов'язання витрачати на оборону не менше 5% ВВП до 2035 року. Після кількох років падіння нижче за двовідсотковий показник, узгоджений НАТО 2024 року, витрати Німеччини на оборону 2024 року досягли 1,4%, що є найвищим показником із 1958 року. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), це на 28% більше, ніж попереднього року. Минулого року Німеччина витратила на оборону 88,5 мільярда доларів, посівши четверте місце у світі за військовими витратами.

Які можливості модернізованого німецького танка Leopard?

Німецький танк Leopard 2A8 вважається одним із найсучасніших танків, які сьогодні стоять на озброєнні. Хоча кілька Leopard 2 було втрачено під час бойових дій в Україні, звіти свідчать, що ці танки витримують безліч видів пошкоджень, забезпечуючи високу виживаність екіпажам.

Створена на базі Leopard 2A7+, нова модель оснащена кількома істотними удосконаленнями, включно з системою активного захисту Trophy і поліпшеним круговим оглядом на 360 градусів. Модернізований варіант отримав пасивну багатошарову композитну модульну броню новітнього покоління, що складається зі сталі, вольфраму, композитного наповнювача і навіть кераміки.

Німецький основний бойовий танк Leopard 2A8 Фото: Army Recognition

Модель 2A8 оснащена тримісною баштою, в якій розміщено основне 120-мм гладкоствольне знаряддя L55 виробництва Rheinmetall AG. Це модернізована версія знаряддя L44, яка встановлювалася на попередні моделі Leopard 2. Повідомляється, що довжина гармати L55 становить близько 1,3 метра, що дає змогу їй досягати вищих дульних швидкостей і забезпечує більшу точність, дальність і пробиваність. Вдосконалене знаряддя може стріляти різними боєприпасами, включно з APFSDS (бронебійні), HEAT (фугасні протитанкові) і багатоцільовими боєприпасами.

Загальне компонування модернізованого танка аналогічне іншим моделям. Він оснащений оновленим двигуном потужністю 1600 к.с., який дозволяє Leopard 2A8 розвивати швидкість понад 70 кілометрів на годину.

Німеччина буде не єдиним оператором Leopard 2A8. Відразу кілька країн-членів НАТО висловили бажання придбати ці сучасні танки, зокрема Нідерланди, які вперше після закінчення холодної війни сформують танковий батальйон. Литва також формує новий танковий батальйон із 44 машинами Leopard 2A8. Норвегія, Швеція і Хорватія або взяли на себе зобов'язання з придбання варіантів 2A8, або висловили зацікавленість у такій закупівлі найближчим часом.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику і міжнародні відносини. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: Editor@nationalinterest.org.