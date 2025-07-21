Испугались "томагавков": как в РФ отреагировали на поставку Германии комплексов Typhon

Германия может стать первой европейской страной, где появятся американские пусковые установки средней дальности — ракетные комплексы Typhon. Системы способны запускать как крылатые ракеты Tomahawk, так и универсальные ракеты SM-6, которые потенциально могут нести угрозу Российской Федерации.

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Об этом стало известно после визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Вашингтон, где Берлин официально выразил заинтересованность в приобретении комплекса у американцев.

Системы подобного класса были запрещены до 2019 года Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли из-за нарушений со стороны России. После этого Пентагон начал разработку пусковых установок с дальностью от 500 до 1800+ км, а комплекс Typhon стал сухопутным компонентом этого нового курса.

ФРГ оценивает комплекс как средство значительного усиления собственных возможностей и повышения потенциала сдерживания НАТО в Европе. На фоне усиливающейся конфронтации с РФ, решение о закупке американских ракет средней дальности можно рассматривать как переломный момент в военной политике Германии, которая долгое время была без наступательного вооружения.

Typhon на территории Германии: реакция РФ

Решение Германии закупить у США ракетный комплекс средней дальности Typhon вызвало оживленную реакцию среди российских военных аналитиков. Обозреватели Defense Express отмечают, что в Кремле всерьез обеспокоены не только укреплением потенциала Бундесвера, но и тем, каким образом США могут использовать эту сделку для усиления военного давления на Россию в Европе.

По мнению российских наблюдателей, США могут реализовать следующую модель: формально отказываясь от постоянного размещения вооружений в Европе, американцы будут продавать ракетные комплексы своим союзникам, в первую очередь ФРГ. При этом подразделения ракетных войск США смогут регулярно приезжать в Германию и другие страны Европы на "учения", фактически обеспечивая подготовку и техническую поддержку систем.

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Такой подход вызывает у Москвы опасения, поскольку речь идет о возможном развертывании ударных средств на европейском театре под прикрытием "учебного процесса".

Дополнительное беспокойство в России вызывает и тот факт, что Германия предпочла американский Typhon вместо участия в европейской программе Land Combat Missile (LCM), разрабатываемой Францией. В российских СМИ это трактуют как признак слабости оборонной интеграции Европы, что, по их мнению, открывает путь США для доминирования в ракетной сфере на континенте.

Однако в Defense Express подчеркивают, что Германия могла принять такое решение из соображений срочности: платформа Typhon — уже готовое решение, в то время как LCM пока существует только в виде концепта.

Напомним, в начале прошлого года Вооруженные силы США развернули в Индо-Тихоокеанском регионе батарею наземной ракетной установки Typhon Mid-Range Capabilities (MRC).