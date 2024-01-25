Пара для "Томагавков": США развертывают в Тихом океане новые комплексы MRC Typhon

Система является одним из элементов Сухопутных сил США для разрушения многоуровневых систем обороны противника. Она разработана для поражения целей в диапазоне между высокоточными ракетами и оружием большой дальности.

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Вооруженные силы США развернули в Индо-Тихоокеанском регионе батарею наземной ракетной установки Typhon Mid-Range Capabilities (MRC) для сдерживания. Этот комплекс может вести огонь как ракетами SM-6, так и Tomahawk Land Attack Missile (TLAM). Об этом 24 января сообщили обозреватели The Eurasian Times.

Вместе с "Томагавками" эта система восполняет пробел в дальности, образовавшийся в результате применения ракеты точного удара (PrSM) с дальностью 500 км и разрабатываемого гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW) с дальностью более 2000 км.

В материале отмечено, аналогичная система была развернута в сентябре 2023 года на датском острове Борнхольм в Балтийском море, из-за чего в Москве заявили, что США давно хотели внедрить эту систему и лишь ждали развала Договора о ядерных силах средней дальности (INF), который запрещал ее размещение.

Между тем американские военные отметили, что в первую очередь внимание США будет приковано к Тихому океану, поэтому планируется, что элементы батареи MRC уже будут действовать в регионе в конце этого года.

Комплекс Typhon

Однако точное местоположение батареи в Тихом океане остается загадкой. Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе генерал Чарльз Флинн заявил журналистам в кулуарах Международного форума по безопасности в Галифаксе в ноябре 2023 года, что Typhon будет развернут в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году.

Что известно о MRC Typhon

В открытых источниках говорится что ракетный комплекс MRC Typhon это не отдельное оружие, которое действует самостоятельно. Он дополняет другие воздушные и возможные наземные средства поражения вооруженных сил противника.

Система поддерживает одну из главных функций армии в многодоменных операциях: использование стратегического огня для проникновения и разрушения многоуровневых систем обороны противника.

"MRC будет разработана для поражения целей в диапазоне между высокоточными ракетами и гиперзвуковым оружием большой дальности", — утверждают в Lockheed Martin.

Батарейный комплект MRC Typhon включает унифицированный командный пункт ракетных войск и артиллерии типа BOC с машиной обеспечения, четыре пусковые установки, а также транспортно-заряжающие системы.

Пусковая установка MRC представляет собой трейлер, внутри которого перевозится подъемный пакет для четырех транспортно-пусковых контейнеров. Для поражения целей на дальностях порядка 1800 км предлагается использовать крылатую ракету Tomahawk. Для меньшей дальности применяется корабельная зенитная ракета SM-6, которая в составе Typhon имеет дальность поражения 460 км. При этом в перспективе инженеры интегрируют новый вариант ракеты SM-6 – Block IB с дальностью полета до 740 км.

Важно

Ударные подводные лодки США будут вооружены новым вариантом ракет Tomahawk

Напомним, 18 января подписало с правительством США контракта стоимостью около 1,7 млрд долларов на приобретение 400 ракет большой дальности Tomahawk. Они будут размещены на эсминцах класса Kongo, Atago Maya, а также на крейсерах ASEV до 2027 года.