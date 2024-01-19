Длинная рука Токио: Япония подписала контракт на закупку 400 ракет Tomahawk

Ракеты будут размещены на эсминцах класса Kongo, Atago Maya, а также на крейсерах ASEV до 2027 года.

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Министерство обороны Японии 18 января подписало с правительством США контракта стоимостью около 1,7 млрд долларов на приобретение до 400 крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Оружие будет поставлено в период с 2025 по 2027 год. Об этом сообщает Naval News.

В публикации сказано, что Япония также получит сопутствующее оборудования в рамках соглашения об иностранных военных продажах (FMS) США. Оно будет установлено на эсминцы четырех классов, которые поддерживают систему глобальной обороны Aegis. Таким образом носителями ракет Tomahawk станут эсминцы класса Kongo, Atago Maya и крейсеры ASEV.

Сообщается, что конечная сумма контракта оказалась меньше предполагаемой, так как Япония получит половину из 400 ракет предыдущей версии Tomahawk — варианта Block IV. Решение было принято на фоне растущего риска возникновения чрезвычайной ситуации в Тайваньском проливе и, возможного конфликта на Корейском полуострове.

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Крылатая ракета большой дальности RGM-109E/UGM-109E Tomahawk Block IV способна поражать цели на расстоянии 1600 км. Такую же дальность имеют и ракеты варианта Block V, однако они оснащены системами навигации NAV/COMMs для улучшения навигационных характеристик и более прочной и надежной связи по сравнению с Block IV.

Кроме того, вариант Block V является "отправной точкой" для двух дополнительных подвариантов:

варианта Block Va с дополнительным с увеличенными возможностями поражения мобильных надводных целей;

варианта Block Vb c модернизированной боеголовкой.

"На данном этапе пока неясно, какой именно вариант ракеты Tomahawk Block V закупит Токио", — отметили обозреватели.

Ранее сообщалось, что американские подводные лодки будут вооружены новым вариантом ракеты RTX Tomahawk Maritime Strike. Оружие будет иметь специальную систему наведения, позволяющая эффективно поражать подвижные цели.