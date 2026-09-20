Франция готовится к атакам России: Макрон поручил разработать план защиты критических объектов
Важные объекты критически важной инфраструктуры и оборонной промышленности Франции будут подготовлены к возможным атакам со стороны России. Такое поручение дал президент страны Эммануэль Макрон.
В течение последних недель Европа, в том числе и Франция, ощутила угрозу со стороны российских гибридных атак. Об этом, как сообщает France24, заявил Эммануэль Макрон.
Как сообщает Le Figaro, президент Франции заявил, что с лета Россия резко усилила атаки и провокации против европейских стран, в частности упомянув удар беспилотника по поезду, курсирующему между Киевом и Варшавой, попытку нападения в Лейпциге, запуск ракет вблизи датского военного корабля и несколько нарушений воздушного пространства европейских государств.
Политик сообщил, что поручил правительству республики подготовить план защиты критически важной инфраструктуры, технологических предприятий и наиболее уязвимых объектов оборонной промышленности как от кибератак, так и от физических атак с использованием дронов.
Как отмечает издание Le Monde, таким образом Макрон подтвердил, что Франция продолжает совершенствовать свою защиту от иностранного вмешательства.
Макрон пообещал, что Франция отреагирует на попытки Москвы запугать европейцев и подорвать поддержку Украины.
"Мы не испуганы, потому что знаем, что сегодня в Украине на карту поставлена наша безопасность", — заявил президент Франции.
Напомним, что для сдерживания России Франция может разместить стратегические ВВС в Финляндии.
Ранее Фокус писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон на заседании "Коалиции желающих" объявил, что Париж дополнительно передаст Киеву ракеты Aster и истребители Mirage.