ЦРУ предупредило Европу: Россия готовит дроновую "Паутину" против Испании, Франции и Италии, – СМИ

Центральное разведывательное управление США предупредило правительства нескольких европейских стран о возможной подготовке Россией масштабной операции с использованием дронов, направленной против стран Средиземноморья.

Американская разведка поделилась с европейскими партнёрами тревожной информацией: Москва якобы готовит запуск беспилотников непосредственно из контейнеров, спрятанных на палубах гражданских торговых судов. Об этом со ссылкой на источник, близкий к литовскому оборонному ведомству, сообщает испанское издание El Mundo.

По этому сценарию под удар могут попасть Испания, Франция и Италия — страны, где в 2027 году состоятся выборы, а среди политических сил есть те, кто может воспользоваться усталостью общества от поддержки Украины.

Источник издания утверждает, что Кремль рассчитывает воспроизвести модель, по которой действовала Украина во время операции "Паутина", когда беспилотники, спрятанные в грузовиках, нанесли удары по российским авиабазам. Для своей версии атаки россияне якобы готовят дроны "Гербера".

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Карта возможных ударов России по портам Средиземноморья. Фото: El Mundo

Они не способны уничтожать крупные объекты, однако могут вызывать пожары, выводить из строя технику и временно парализовывать работу портов или аэропортов. Журналисты El Mundo отмечают, что несколько экспертов в области обороны подтвердили существование соответствующего отчета ЦРУ, разосланного министерствам иностранных дел европейских стран.

Ранее сообщалось, что генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на конференции IISS в Праге назвал Россию главной угрозой для Германии, предсказав нападение на страну-член НАТО до 2029 года.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о возможных гибридных ударах с использованием дронов и ракет по государствам-союзникам Украины.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал предположение, что в случае нападения Китая на Тайвань Москва может одновременно открыть "второй фронт" давления в Европе.