"Войны выигрываются солдатами": в Германии призвали быть готовыми к войне с Россией

Главный военный руководитель Германии, генеральный инспектор Карстен Бройер, ясно дал понять в своей вступительной речи на крупнейшей в Европе конференции по обороне, организованной Международным институтом стратегических исследований (IISS) в Праге, что главный враг Германии – это Россия, и к 2029 году она нападет на страну НАТО.

Бройер начал с фразы, замаскированной под немецкую военную пословицу: "Войны выигрываются не спекуляциями, а солдатами». Клаузевиц? Мольтке? Нет — цитата взята из комиксов о Капитане Америке". Шутка удалась, зрители рассмеялись, но то, что генерал сказал дальше, было смертельно серьезно. По его словам, Германия проводит масштабное перевооружение, но остается уязвимой с точки зрения логистики и инфраструктуры НАТО, пишет Bild.

"Стратегия начинает устаревать, как только ее подписывают. Причина: сегодня технологии развиваются с такой скоростью, которая превосходит все, что было раньше. Мы должны учиться на примере Украины", - отметил Бройер.

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Он также отметил, что россияне также учатся, подражают и адаптируются: "Они внедряют инновации, используя наши сильные стороны и обходя их". А технологическое превосходство недолговечно: "Тот, кто сегодня лидирует, завтра может оказаться в невыгодном положении". Второе предостережение Бройера было направлено против слепой веры оборонной промышленности в технологии: "Технология не должна диктовать, что мы делаем. Мы должны диктовать, что мы делаем с технологией. Простое восхищение новыми системами создает лишь иллюзию стратегического прогресса".

В апреле 2026 года Бройер изложил первую в истории немецких вооруженных сил военную стратегию – часть "Общей концепции военной обороны", призванную сделать Германию самой сильной армией в Европе. Согласно документу, основной угрозой является Россия. Немецкие вооруженные силы исходят из того, что начиная с 2029 года Москва может быть способна на крупномасштабное нападение на территорию НАТО .

В конце генерал почти умолял, по словам журналистов. По его словам, военные в одиночку не справятся с этими планами: гибридным угрозам можно противостоять только силами общества в целом, а в случае конфликта расширение обороноспособности будет эффективно только в сочетании с промышленностью. Он обратился непосредственно к немецкому народу: "Без вас мы, солдаты, обречены на поражение. Но поражение недопустимо. Потому что поражение означало бы, что наши общества, какими мы их знаем, окажутся под смертельной угрозой. Мы все в этом вместе".

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что в ближайшие месяцы Россия может нанести гибридные удары с помощью дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину, в частности по Польше.

А 13 сентября глава Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас заявил, что в стране была объявлена воздушная тревога из-за неизвестного беспилотника.