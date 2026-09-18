"Війни виграють солдати": у Німеччині закликали бути готовими до війни з Росією

Головний військовий керівник Німеччини, генеральний інспектор Карстен Бройєр, чітко дав зрозуміти у своїй вступній промові на найбільшій у Європі конференції з питань оборони, організованій Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS) у Празі, що головний ворог Німеччини — це Росія, і до 2029 року вона нападе на країну НАТО.

Бройєр розпочав із фрази, замаскованої під німецьке військове прислів’я: "Війни виграються не спекуляціями, а солдатами". Клаузевіц? Мольтке? Ні — цитата взята з коміксів про Капітана Америку". Жарт вдався, глядачі розсміялися, але те, що генерал сказав далі, було смертельно серйозним. За його словами, Німеччина проводить масштабне переозброєння, але залишається вразливою з точки зору логістики та інфраструктури НАТО, пише Bild.

"Стратегія починає втрачати актуальність щойно її підписують. Причина: сьогодні технології розвиваються з такою швидкістю, яка перевершує все, що було раніше. Ми маємо брати приклад з України", — зазначив Бройєр.

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Він також зазначив, що росіяни теж навчаються, наслідують та адаптуються: "Вони впроваджують інновації, використовуючи наші сильні сторони та обходячи їх". А технологічна перевага є недовготривалою: "Той, хто сьогодні лідирує, завтра може опинитися у невигідному становищі". Друге застереження Бройєра було спрямовано проти сліпої віри оборонної промисловості в технології: "Технологія не повинна диктувати, що ми робимо. Ми повинні диктувати, що ми робимо з технологією. Просте захоплення новими системами створює лише ілюзію стратегічного прогресу".

У квітні 2026 року Бройєр виклав першу в історії німецьких збройних сил військову стратегію — частину "Загальної концепції військової оборони", покликану зробити Німеччину найсильнішою армією в Європі. Згідно з документом, основною загрозою є Росія. Німецькі збройні сили виходять з того, що починаючи з 2029 року Москва може бути здатна на великомасштабний напад на територію НАТО.

Наприкінці генерал, за словами журналістів, майже благав. За його словами, військові самотужки не впораються з цими планами: гібридним загрозам можна протистояти лише силами суспільства в цілому, а в разі конфлікту розширення обороноздатності буде ефективним лише у поєднанні з промисловістю. Він звернувся безпосередньо до німецького народу: "Без вас ми, солдати, приречені на поразку. Але поразка неприпустима. Бо поразка означала б, що наші суспільства, якими ми їх знаємо, опиняться під смертельною загрозою. Ми всі в цьому разом".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що в найближчі місяці Росія може завдати гібридних ударів за допомогою дронів і ракет по країнах, які підтримують Україну, зокрема по Польщі.

А 13 вересня голова Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вілмантас Віткаускас заявив, що в країні було оголошено повітряну тривогу через невідомий безпілотник.