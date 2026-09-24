ЦРУ попередило Європу: Росія готує дронову "Павутину" проти Іспанії, Франції та Італії, – ЗМІ

Центральне розвідувальне управління США попередило кілька урядів Європи про можливу підготовку Росією масштабної дронової операції, спрямованої проти країн Середземномор'я.

Американська розвідка поділилася з європейськими партнерами тривожною інформацією: Москва нібито готує запуск безпілотників безпосередньо з контейнерів, схованих на палубах цивільних торгових кораблів. Про це з посиланням на джерело, наближене до литовського оборонного відомства, повідомляє іспанське видання El Mundo.

За цим сценарієм під удар можуть потрапити Іспанія, Франція та Італія – держави, де у 2027 році відбудуться вибори, а серед політичних сил є ті, хто може скористатися втомою суспільства від підтримки України.

Джерело видання стверджує, що Кремль розраховує відтворити модель, за якою діяла Україна під час операції "Павутина", коли безпілотники, що були заховані у вантажівках, завдали ударів по російських авіабазах. Для своєї версії атаки росіяни нібито готують дрони "Гербера".

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Карта ймовірних ударів Росії по портах Середземномор'я. Фото: El Mundo

Вони не здатні знищувати великі об'єкти, проте можуть спричиняти пожежі, виводити з ладу техніку та тимчасово паралізовувати роботу портів чи аеропортів. Журналісти El Mundo зазначають, що кілька оборонних експертів підтвердили існування відповідного звіту ЦРУ, розісланого міністерствам закордонних справ європейських країн.

Раніше повідомлялося, що генеральний інспектор бундесверу Карстен Бройєр на конференції IISS у Празі назвав Росію головною загрозою для Німеччини, спрогнозувавши напад на країну НАТО до 2029 року.

Крім цього, прем'єр Польщі Дональд Туск попереджав про можливі гібридні удари дронами й ракетами по державах-союзниках України.

Також генсек НАТО Марк Рютте припустив, що у разі атаки Китаю на Тайвань Москва може одночасно відкрити "другий фронт" тиску в Європі.