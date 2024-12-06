Угроза окружения под Курахово: почему противнику удается продвижение на главных участках фронта

Обзор, сегодня снова Кураховское и Времеевское направления, на данный момент они — наиболее актуальные, построим по привычной схеме, напомню "за противника", затем — текущая ситуация, в завершение — пара обобщенных оценок и выводов.

1. "За противника"

Итак, напомню: в наступательных действиях на трех тактических направлениях — Покровском, Кураховском и Великоновоселковском — участвуют силы и средства (войска) из состава сразу трех российских группировок войск (ГВ) — "Центр", "Юг" и "Восток".

Конечно, не полным составом, но каждое из них — значительными своими частями, в частности:

на Покровском направлении оперирует полностью 41-я общевойсковая армия (ОВА) противника и большая часть его 2-й ОВА. Обе — из состава ГВ "Центр";

на Кураховском направлении — остальная часть 2-й ОВА, половина 51-й ОВА и отдельная 90-я танковая дивизия (тд). Все — также из состава ГВ "Центр". Кроме них, почти полностью (без 1-2 полков) на Кураховском направлении (главным образом на южном фасе\фланге) действует 8-я ОВА противника, из состава его ГВ "Юг", а также определенный комплект войск ГВ "Восток" (до 2-х мотострелковых бригад\омсбр) из состава 29-й ОВА и 68-го армейского корпуса (АК);

на Великоновоселковском направлении (он же Времиевский) действуют мотострелковые и танковая бригады (омсбр\отбр) из состава 36-й ОВА, 5-й ОВА, усиленные двумя отдельными бригадами морской пехоты (обр МП) Тихоокеанского (тоф-у) и Балтийского флотов (40-я и 336-я обр МП соответственно).

Противник концентрирует свои основные усилия именно на флангах Кураховского выступления — северном (западнее Селидово и Цукурино) и южном — по направлению на Сухие Ялы — Шевченко и в сторону Великой Новоселки.

В общем, на всех этих трех направлениях может действовать:

до 95-97-и тысяч военнослужащих, из числа личного состава объединений, соединений и частей, 3-х ГВ — "Центр", "Юг" и "Восток";

до 615-620 танков;

до 1 450-1 460 единиц ББМ;

до 1 110-1 120 артиллерийских систем (АС), включая 120-м минометами и начиная с калибра 100-мм;

где-то до 280-285 единиц РСЗО;

также, здесь может действовать в интересах ГВ "Центр", "Юг" и "Восток", до 2-3 сводных тактических (мобильных) групп ракетных войск РФ, которые имеют в целом до 10-12-и пусковых установок (ПУ) оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК).

Однако, отмечу — это было до начала "подползания" противника южнее Покровска, "старта" его активного наступления против Угледарского плацдарма и боев за Селидово и плацдарм на р. Волчья. Очевидно, что вышеупомянутые силы и средства противника с того времени понесли определенные потери, и не малые.

Вместе с тем, вероятно, командование противника на данный момент благодаря целому ряду мероприятий смогло поддерживать объем и размер привлеченных для наступления сил и средств (по крайней мере, в передовых частях и подразделениях) на сопоставимом с начальным уровне (а значит — сохраняет преимущество в численности личного состава и ВВТ).

Что характерно, в течение последних 2-3 месяцев командованию противника приходится это делать все чаще не за счет поступления пополнения (доукомплектования), которое бы полностью компенсировало потери, а путем — ПЕРЕГРУППИРОВКИ и КОНЦЕНТРАЦИИ УЖЕ РАЗГРУЗИРОВАННЫХ сил и средств.

Например, из всех вышеперечисленных общевойсковых армий противника, которые, по сути, действуют на его "направлении главного удара" (нгу), новая мотострелковая дивизия (да и то, в очень "усеченном" виде) формируется только в 41-й ОВА. Поэтому командованию противника приходится формировать свои ударные группировки преимущественно из того, что УЖЕ есть на данный момент, таская полки и бригады (а иногда и целые дивизии) с места на место.

Ведь восстановление до приемлемого для использования в интенсивном наступлении уровня комплектования личным составом и основными образцами штатного ВВТ формирования уровня полк\бригада занимает в современных условиях у российского командования не менее 1-1,5 месяца. Да и то в самом лучшем случае.

С момента перехода в интенсивное наступление на Покровском направлении командованию ГВ "Центр" пришлось по крайней мере дважды "делать паузу" — в одном случае это было связано с перегруппировкой 2-й ОВА и 90-й тд, во втором — с перегруппировкой 51-й ОВА. В обоих случаях речь шла как раз о возможности СМЕНЫ направления приложения главных усилий.

Тяжелая ежедневная работа ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

2. Теперь относительно текущей ситуации.

Она на указанных направлениях — крайне тяжелая для ВСУ. Ведь на данный момент те же фланговые группы войск противника, которые его командование сознательно создало для обхода и охвата наших войск, обороняющихся в районе пос. Курахово и южнее него, смогли достичь весомых тактических результатов. В частности:

очевидно, передовые подразделения 90-й тд противника, поддерживаемые с севера частью сил 27-й мсд 2-й ОВА, сумели проломить на тактическую глубину оборону ВСУ по тактическим направлениям Желтое — Новотроицкое (продвинувшись к с. Новопустинка и завязав бои за южную окраину с. Шевченко), а также Селидово — Даченское, подойдя к нему на расстояние 0,5-1 км;

также очевидно, что другая часть 90-й тд пытается прорваться со стороны Пушкино и Новоалексеевки в с. Украинка и выйти на рубеж Новооленовка — Украинка, атакуя и в обход с юга с. Украинка. То есть происходит то, о чем я писал буквально в прошлом обзоре Кураховского направления — противник пытается продвинуться (имеет ближайшую задачу) по крайней мере до рубежа Новотроицкое — Украинка, чем сразу "убьет двух зайцев" — зайдет за фланг нашим подразделениям, которые еще удерживают с. Заря и часть с. Сонцовка, и одновременно — создаст удобные условия для охвата г. Покровск с юга;

введенные в бой бригады 51-й ОВА противника (часть 5-й омсбр, 110-й и 114-й омсбр) "с фронта", очевидно, заканчивают вытеснять наши подразделения с северного берега Кураховского водохранилища — их передовые подразделения продвинулись ЗА (в смысле, юго-западнее) с. Вознесенка и вероятно овладели с. Старые Терны.

Таким образом, надежды на то, что удержав рубеж Заря — Старые Терны, ВСУ смогут обеспечить с севера постоянство обороны в самом поселке Курахово — не оправдались.

Отныне "падение" пос. Курахово — практически неотвратимо.

Более того, если противник продвинется еще немного дальше, в район слияния рек Волчья и Соленая (с. Дачное) именно с севера, положение наших войск в Курахово вообще резко и в очень значительной степени осложнится, если они не успеют отойти. Старые Терны надо было удерживать при любых обстоятельствах, я об этом писал.

Это еще более становится очевидным, потому что 150-я мсд противника при поддержке отдельных подразделений 51-й ОВА уже прорвалась в центральную часть самого пос. Курахово и очевидно, что ВСУ сам поселок не удержат.

В южной части Кураховского выступа украинским войскам вообще, очевидно, в ближайшее время придется оставить с. Гановка и Успенка, иначе они также рискуют оказаться в окружении (так, продолжает сказываться тот самый прорыв передовых подразделений 20-й мсд противника в с. Дальнее, на который в свое время "не обратили внимание").

Позиции по р. Сухие Ялы можно было бы и удерживать, даже в такой ситуации, но раньше и только при условии — если бы этот прорыв был хотя бы локализован.

Более того, после тяжелых арьергардных боев передовых подразделений ВСУ в районе с. Трудовое, противник силами своих 37-й и 36-й омсбр сумел прорваться к с. Константинопольское и Сухие Ялы. Таким образом, он фактически перерезал пути МТЗ нашим подразделениям, которые обороняются в с. Успенка и Гановка перед фронтом 39-й омсбр противника. Поэтому и им также придется отходить в северо-западном направлении. Причем делать это они будут вынуждены, очевидно, в ближайшее время и УЖЕ под огневым воздействием с позиций противника в районе с. Дальнее.

По направлению на пос. Великая Новоселка, очевидно, противник задействовал не только 336-ю обр МП в дополнение к 37-й омсбр, но и скорее всего, ввел в бой по этому направлению 5-ю отдельную танковую бригаду (отбр), это вторая бригада из состава его 36-й ЗВА.

Благодаря своему прорыву почти месячной давности между Угледаром и Золотой Нивой, он не только овладел, собственно, г. Угледар, но и теперь передовые подразделения его 36-й и 5-й ЗВА глубоко обошли пос. Великая Новоселка с востока и северо-востока. Более того, они фактически с юга "решили" судьбу всей системы обороны ВСУ на Кураховском направлении.

Однако на данный момент, как по мне, на этом направлении он "озабочен" больше проблемой овладения Великой Новоселкой, чем дальнейшим продвижением на глубокие тылы наших войск, которые ведут тяжелые оборонительные бои на Кураховском направлении (это выход на рубеж Богатырь — Андреевка). Но это — только ПОКА.

Насколько я понимаю, противник и здесь действует по "апробированной схеме" — обход и охват района обороны (в данном случае — с севера, через Новый Комар, и юга, через Благодатное).

Очевидно, передовые подразделения 36-й ОВА и приданных соединений (скорее всего, 37-я омсбр + 40-я обр МП), сумели овладеть с. Раздольное и далее прорваться в с. Новый Комар и таким образом перерезать основную коммуникацию из Великой Новоселки на север, в сторону Новоочеретоватого.

Одновременно, вероятно подразделения 5-й отбр, поддержанные 60-й омсбр 5-й ЗВА, овладели южнее Великой Новоселки поселком Благодатное, чем усложнили положение наших подразделений, которые обороняются не только в самой Великой Новоселке, но и южнее нее (Макаровка, Сторожевое, Нескучное). Ведь выход противника в Благодатное фактически блокирует возможность планомерного и полномасштабного МТЗ этих подразделений с севера.

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Секрет российского наступления: почему командование ВСУ не может ему противодействовать

Правда, стоит отметить, что затем двумя короткими контратаками ВСУ удалось разблокировать путь через Новый Комар, отбросив противника с границы села в восточном направлении, к дороге на Богатырь.

Однако, продолжая занимать с. Раздольное, между Великой Новоселкой и трассой Запорожье — Донецк, и имея в этом отношении достаточно удобный, такой себе, своеобразный опорный район для сосредоточения и развертывания дополнительных сил и средств, командование противника явно вскоре повторит свою попытку перерезать все коммуникации из пос. Великая Новоселка севернее нее, вплоть до р. Мокрые Ялы. Скорее всего, противник предпримет попытку таки прорваться снова в направлении с. Новый Комар или в сторону с. Днепроэнергия.

3. Ну и в завершение, два неутешительных вывода:

На Кураховском направлении существует вполне РЕАЛЬНАЯ перспектива ОКРУЖЕНИЯ ВСЕХ наших войск восточнее условной линии Новотроицкое — Богатырь. Я не преувеличиваю, западнее Селидово явно происходит "какая-то фигня". Причем очевидно, что противник не только ощутимо давит в сторону Покровска (через Новотроицкое и Шевченко), но и в сторону Украинки и Ясеново (а это явно происходит "с прицелом" на обход наших войск, которые обороняются в районе с. Заря и Сонцовка). На Времеевском направлении (он же Великоновоселковский) еще большая "фигня" — командование противника фактически получило возможность СВОБОДНО ВЫБИРАТЬ направления для своих активных (наступательных) действий. По крайней мере, в тактической зоне на всем отрезке от с. Новодаровки до с. Дальнее... И в первую очередь, относительно дальнейшего выбора "методологии" овладения Великой Новоселкой, или прорыва севернее р. Сухие Ялы, для осуществления практических мероприятий по реализации первого пункта.

Вместе с тем очевидно, что и у противника есть определенные нюансы, связанные с его дальнейшей способностью наступать. Например, на Времеевском направлении выбор командования противника между "большим окружением" и Великой Новоселкой в пользу именно последней явно был продиктован далеко и не столько его действительными желаниями, сколько ограниченным размером ресурсов в распоряжении УВ "Восток".

И этот "нюанс" — не один.

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