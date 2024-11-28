Секрет российского наступления: почему командование ВСУ не может ему противодействовать

На Кураховском направлении, так же, как и на Времеевском, ситуация продолжает ухудшаться. В частности:

очевидно, западнее г. Селидово ВСУ не могут сдержать наступление 90-й тд противника, поддержанное действиями 27-й мсд противника из состава его 2-й общевойсковой армии (ОВА);

так же, как в полосе группировки войск (ГВ) противника "Восток", в районе с. Великая Новоселка и Раздольное, очевидно, бригады его 29-й и 36-й общевойсковых армий (ОВА) продолжают продвигаться на запад.

"Обходы и охваты"

Я уже писал, что склонность российского военного командования к "обходам и охватам" вполне очевидна и понятна в контексте основных положений оперативного искусства, которые исповедуют на данный момент в российской армии.

Но каждый раз это почему-то снова становится "откровением" для командования оперативно-тактического уровня ВСУ. В ходе планирования и организации ведения боевых действий оно снова и снова пытается удерживать и оборонять "основные узлы" со слабыми, а то и вообще не прикрытыми флангами…

Вместо создания "против флангов" более-менее мощных тактических групп В ГЛУБИНЕ (пусть тактической) своей обороны, которые могли бы в случае необходимости если и не контратаковать передовые подразделения противника, который пытается обойти или охватить тот или иной район (узел) нашей обороны, то по крайней мере не дать противнику расширять свои вклинения на его флангах — командование ВСУ продолжает уделять основное внимание именно удержанию конкретных "узловых пунктов". Причем делает это в условиях очевидной НЕспособности обеспечить фланги этих "узлов".

Хорошо, когда противник, в силу тех или иных причин, не может их обойти, как это сейчас происходит в районе Часов Яра, и он вынужден штурмовать\атаковать в лоб. Но в подавляющем большинстве случаев с такими сложностями он в реализации своих замыслов (планов) не сталкивается…

В конце концов, из них (в смысле, "узлов") все равно приходится отходить (часто, с далеко необязательными потерями), потому что противник уверенно их обходит по флангам и в случае несвоевременного принятия решения на отход просто перерезает пути подвоза МТО и переброски подкрепления в них. Так было в Авдеевке, так было в Угледаре, Селидово, так сейчас противник делает в районе Курахово и, очевидно, в большем масштабе попытается это сделать в течение зимы в Торецке и Покровске.

Методология очевидна — мощные фланговые ударные группы (как правило, в виде усиленной общевойсковой армии, которая имеет в своем составе полноценную мотострелковую или танковую дивизию) и 1 или 2 сковывающие "с фронта" оперативно-тактические группы (в виде 2-3-х бригад или даже стрелковых\мотострелковых полков мобрезерва).

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Как это выглядит на практике? А так, как это сейчас происходит на Кураховском и Веремеевском направлениях.

Две фланговых ударных группы:

2-я ОВА противника из состава его ГВ "Центр" (имеет в своем составе 27-ю мсд) + 90-я танковая дивизия\тд (они сейчас активно наступают западнее г. Селидово, очевидно, на рубеж Новотроицкое — Украинка, фактически не только делая дальнейшую оборону южного берега Кураховского водохранилища бесперспективной, но и обходя собственно Покровск с юга);

36-я и 29-я ОВА противника из состава его ГВ "Восток" (36-я, 37-я омсбр, 5-я отдельная танковая бригада\отбр) + сразу две отдельных бригады морской пехоты (обр МП) — 40-я и 336-я обр МП, обходят правый (южный) фланг всей нашей группировки, которая обороняется в районе южнее Курахово (Успеновка, Великая Новоселка).

Ну и две сковывающие группы:

51-я ОВА ГВ "Центр", также частью сил помогает 2-й ОВА с севера (114-я омсбр);

и 8-я ОВА ГВ "Юг" + приданные силы 68-го АК (39-я омсбр)

которые, по сути, вытесняют наши войска "по фронту", дробя и рассекая его определенные части на отдельно взятых тактических направлениях.

Украинское командование

Я не могу сказать, что украинское командование в этом смысле, чего-то "кардинального" не понимает, или не осознает смысла замыслов (планов) противника. По характеру его реакции становится понятно, что оно, очевидно, вполне понимает то, что делает противник. Однако, скорее всего, у него просто не хватает сил и ресурсов реагировать на эти действия противника в ДОСТАТОЧНОЙ МЕРЕ…

Например, упорная оборона украинских подразделений в районе Константинопольское (нижнее) — Успеновка — Гановка — Трудовое по реке Сухие Ялы, очевидно, несколько притормозила крайний правый фланг ГВ "Восток".

Так же, как упорные оборонительные бои ВСУ в районе Сонцовки и Заря, очевидно, немного отодвинули во времени "быстрое" занятие противником с. Курахово "с ходу".

Однако, опять же, противник, даже столкнувшись с таким противодействием, находит способ упорно гнуть "свою линию". Он просто расширяет масштаб и ширину "обхода и охвата". Не получилось через Сонцовку — прорвемся еще севернее, на Украинку. Уперлись в Успеновке — не проблема, прорвемся через Разлив и Раздольное… ну и т.д.

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То есть, главный принцип понятен.

Командование противника, очевидно, знает о нехватке людей и ВВТ в передовых частях и соединениях ВСУ и пытается их еще более "растягивать по фронту" (путем создания острой необходимости прикрывать фланги), делая их уровень боеспособности, скажем так, вообще проблематичным. Ведь понятно, что от каждого дополнительно "нарезанного" км в полосу обороны той или иной бригады ее общий уровень устойчивости далеко не улучшается.

На данный момент противник может это себе позволить, потому что имеет очевидное преимущество в людях и ВВТ, хотя, конечно, не бесконечное — потому что очевидно, что от определенных "заманчивых предложений" на оперативно-тактическом уровне и ему приходится из-за ограниченности собственных ресурсов все же отказываться, или по крайней мере сдвигать их реализацию во времени.

Как бороться

Как с этим бороться и как противодействовать этому? Существует несколько вполне приемлемых для нынешних условий методов. По понятным причинам, я их здесь описывать не буду, но они хорошо известны в истории военного искусства. И думаю, украинское командование вполне знакомо с ними…

Как бы там ни было, но на данный момент я пока не вижу особых причин для "очень модных" сейчас в социальных сетях и СМИ причитаний и "громких заявлений", типа "фронт посыпался и разваливается"…

ВСУ продолжают вести боевые действия в плановом, а не хаотично-случайном характере. Да, обороняются и отходят на ряде направлений. Но даже при тех условиях, ведут упорные арьергардные бои, которые стоят наступающему противнику очень недешево, что, в свою очередь, объективно "стачивает" и его дальнейшую способность к атакующим\штурмовым действиям в перманентном режиме.

По сути, на данный момент российское командование "обменивает" значительную часть своих стратегических резервов, которые оно накопило в 2024-м году, на все эти Курахово и Угледары (ну и частично, на кусок своей "Курской волости")…

Стоит ли оно того именно в стратегическом смысле — вопрос, ну очень риторический.

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