Не тільки Покровськ і Мирноград: що ще Росія планує штурмувати взимку
Воєнний кореспондент Богдан Мірошников позначає очевидні наміри противника на зимові місяці. Але, звісно, це всього лише плани, суттєві корективи в які може внести стійкість українських бійців.
Ну що, давайте трохи обмалюємо загальну картину на фронті на грудень-січень-лютий.
- Основним напрямком удару будуть Покровськ та Мирноград. Фактично, це будуть різні операції на початкових етапах, а потім можуть стати одним цілим.
- Другорядними напрямками (але не менш важливими для виконання п. 1) стануть курахівський та великоновосілківський. Ворог явно бажає "закрити питання" з ними до початку Покровської операції, щоб виключити можливість флангового удару. Ще будуть дотискати Торецьк та Часік, щоб вийти на околиці Констахи. Це також читається.
- Будуть відволікаючі удари. Повторення висадки на західному березі Осколу, тільки в більших масштабах. За можливі (!) спроби форсувати Дніпро на Херсонщині ви вже чули. Також можуть (!) спробувати вдарити на Оріхів та/або Гуляйполе.
- І звісно ж, окупанти спробують (!) повністю відкинути наші сили з Курщини та зайти в Сумську область та північно-західну частину Харківської.
- Як бачимо, загалом це може бути активізація майже на всіх ділянках. Вона не буде довгою, бо сил у ворога на затяжні бої по такій ширині фронтів просто нема. Це буде робитися як останній "аргумент", щоб всадити нас за стіл перемовин та змусити підписати капітуляцію.
Але головне — плани ворога не дорівнюють їх успішному виконанню.Важливо
Окупанти можуть запланувати хоч колонізацію Проксими Центри b, але це не означає, що вони це зможуть зробити.
Наша задача — просто вистояти. А потім далі думати про свої дії. І геть не дипломатичні.
Бо реальні перемовини з неадекватним ворогом можливі виключно через здобуття сильної переговорної позиції на полі бою. Ніяк інакше.
Ми ж не хочемо через 3-4 роки після нового "мінську" отримати нову війну? Тільки на той раз ми можемо тупо не вистояти.
Отож бо і воно, мої любі.
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