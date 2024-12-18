Мэр Лозовой написал заявление об увольнении: он говорит, что не способен помочь народу

Мэр Лозовой Сергей Зеленский попросил рассмотреть решение о его увольнении уже 19 декабря. По его словам, проблемы в громаде накапливаются, а путей решения нет.

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Мэр города Лозовая в Харьковской области Сергей Зеленский подал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он сообщил в соцсетях 18 декабря.

Городской голова отметил, что просит уволить его на очередной сессии 19 декабря, и подчеркнул, что Лозовая — это Украина.

В комментарии "Суспільному" политик подтвердил, что написал заявление, и его рассмотрят уже в четверг на сессии городского совета. Он пояснил, что не может решать проблемы общества, которые накапливаются, и не имеет перспективы приносить пользу.

В частности, речь о ситуации с городским коммунальным предприятием "Теплоэнерго", которую мэр считает критической. По его словам, с 2021 года компания не получает компенсации за разницу в тарифах. Сумма уже достигает 166 миллионов гривен.

В результате "Теплоэнерго" не может рассчитаться с долгами и судится, а против его руководителя возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. Зеленский отметил, чтобы инструментов для решения этой проблемы нет.

Если депутаты поддержат увольнение мэра Лозовой, его обязанности будет исполнять секретарь городского совета Юрий Кушнир.

Сергей Зеленский: что известно

Фото Сергея Зеленского Фото: Сергей Зеленский / Facebook

Сергей Зеленский имеет бухгалтерское образование и научную степень кандидата экономических наук. В 1980-х годах он работал фрезеровщиком на Лозовском кузнечно-механическом заводе. Впоследствии занимал должности как экономист и руководитель на различных предприятиях Харьковской области. В 2005-2010 годах был председателем Лозовской районной госадминистрации, в 2016 году стал мэром города.

Напомним, в прямом эфире состоялся спор представителей двух политических сил — партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Обсуждение касалось исключения членов запрещенной ОПЗЖ, которые третий год полномасштабной войны работают в парламенте.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал позицию новоизбранного лидера США Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине.