С красными флагами на танках: ВСУ разбили элитное подразделение россиян на Курщине (видео)

Оккупанты попытались штурмовать украинские позиции десятками танков и около ротой солдат. На видео видно, как один из танкистов "отдыхает" на снегу после меткого выстрела ВСУ.

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Бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура" вместе со смежными подразделениями отбили массированный штурм оккупантов, который они пытались осуществить на танках с красными флагами в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба "Магуры".

"Россияне снова пошли в штурм на Курщине против 47 бригады и смежников. Колонной из более десятка танков и около роты врагов — на штурм бросили "элитную" российскую 155 бригаду морпехов с флагами "победы". Но вместо "победы" получилось традиционное "мракобесие", — говорится в подписи к видео.

Украинские бойцы подчеркнули, что россияне не считались с тем, что ехали по минному полю, а на пути их постоянно обстреливал рой украинских дронов.

"От наших "птичек" резко устали не только танки. Один из танкистов решил "отдохнуть" возле подбитой машины — и наши FPV батальона ББС и пилоты других батальонов помогли ему окончательно", — отметили в "Магуре".

На самом видео видно, что колонна российских танков с красными флагами пытается двигаться по заснеженному полю, однако под ними подрываются мины, сверху по танкам прилетают дроны, а также другая артиллерия.

"Гасим все попытки врага продвигаться на Курщине", — подчеркнули бойцы ВСУ.

Напомним, украинские артиллеристы уничтожили новейший российский ЗРК за 135 млн долларов.

15 февраля партизанское движение "Атеш" сообщило, что ВС РФ ломают собственную технику под Покровском.