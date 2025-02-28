"США должны Украине": если Трампу нужны полезные ископаемые, пусть предоставит истребители F-35, — бойцы ВСУ

По словам украинских военнослужащих, они не видят, что у Трампа есть какой-то мирный план, он просто хочет заключить еще одни Минские соглашения.

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Если президенту США Дональду Трампу нужны украинские редкоземельные ископаемые, то пусть отправит Украине истребители F-35. Об этом в комментарии изданию Euromaidan Press заявили бойцы Вооруженных сил Украины.

"Если Трампу нужны наши полезные ископаемые, пусть возьмет их, если он предоставит нам F-35. Этого было бы достаточно, чтобы вернуть Донбасс, гипотетически", — сказал боец Национальной гвардии Украины по имени Иван.

Он подчеркнул, что пока не видит никакого мирного плана от американского президента.

"У Трампа есть определенный алгоритм — он хочет давить на обе стороны, чтобы достичь прекращения огня, а не прекращения войны. Он хочет завершить активную фазу, фактически создав еще одно Минское соглашение", — отметил боец Нацгвардии.

Другой военнослужащий — инструктор по радиоэлектронной борьбе ВСУ по имени Владимир заявил, что Украина ничего не должна США, а наоборот.

"Передайте Трампу и Волцу (советнику президента США по вопросам нацбезопасности, — ред.), что не Украина что-то должна США, а США должны Украине за невыполнение договоренностей Будапештского меморандума", — подчеркнул Владимир.

Напомним, 27 февраля бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Дональд Трамп еще при своей первой каденции предлагал Украине заключить соглашение по полезным ископаемым.

В этот же день в МИД сообщили, что Украина и США согласовали текст соглашения о полезных ископаемых.