За словами українських військовослужбовців, вони не бачать, що у Трампа є якийсь мирний план, він просто хоче укласти ще одні Мінські угоди.

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Якщо президенту США Дональду Трампу потрібні українські рідкісноземельні копалини, то нехай відправить Україні винищувачі F-35. Про це в коментарі виданню Euromaidan Press заявили бійці Збройних сил України.

"Якщо Трампу потрібні наші корисні копалини, нехай візьме їх, якщо він надасть нам F-35. Цього було б достатньо, щоб повернути Донбас, гіпотетично", — сказав боєць Національної гвардії України на ім’я Іван.

Він підкреслив, що наразі не бачить жодного мирного плану від американського президента.

"У Трампа є певний алгоритм — він хоче тиснути на обидві сторони, щоб досягти припинення вогню, а не припинення війни. Він хоче завершити активну фазу, фактично створивши ще одну Мінську угоду", — зазначив боєць Нацгвардії.

Інший військовослужбовець — інструктор з радіоелектронної боротьби ЗСУ на ім’я Володимир заявив, що Україна нічого не винна США, а навпаки.

"Передайте Трампу і Волцу (раднику президента США із питань нацбезпеки, — ред.), що не Україна щось винна США, а США винні Україні за невиконання домовленостей Будапештського меморандуму", — наголосив Володимир.

Нагадаємо, 27 лютого колишній глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Дональд Трамп ще за своєї першої каденції пропонував Україні укласти угоду щодо корисних копалин.

У цей же день в МЗС повідомили, що Україна та США погодили текст угоди про корисні копалини.