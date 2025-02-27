Трамп хоче укласти угоду щодо корисних копалин з Україною вдруге, — Коболєв

Під час першої каденції Дональд Трамп прагнув отримати права на розробку родовищ для приватних компаній. Вторгнення РФ і залежність від допомоги США дозволять американцям набагато впевненіше відстоювати свої інтереси.

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Президент США Дональд Трамп ще за своєї першої каденції пропонував Україні укласти угоду щодо корисних копалин. Про це сказав колишній глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю виданню NV.

Американські чиновники, за його словами, були глибоко переконані в неефективності використання українцями власних ресурсів. На той час Білий дім прагнув отримати права на розробку родовищ в Україні для приватних компаній.

У 2019 році, як каже Коболєв, Кабінет Міністрів України провів конкурс на укладення угод про розподіл продукції, який "завершився пшиком". Прибуткову продукцію у вигляді нафти і газу Україна в підсумку не отримала.

Також влада хотіла створити Фонд національного благополуччя з професійним менеджментом, під управління якого і повинні були передати активи. Цю тему дуже глибоко опрацьовували, пояснює експерт.

У підсумку від усіх перерахованих вище ідей відмовилися. Тепер Вашингтон повернувся з "гібридом двох перерахованих вище ідей в одному флаконі". Через повномасштабне вторгнення РФ і залежність від допомоги США він має позицію набагато сильнішу, підкреслює Коболєв.

Але якщо зараз підійти до пропозицій Штатів розумно і прагматично, Україна від цієї угоди може багато чого виграти. Коболєв проводить аналогію з Європою, яка виграла від плану Маршалла.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди зі США щодо надання корисних копалин.

Доходами від українських ресурсів управлятиме спільний Інвестиційний фонд відновлення. Його діяльність буде підконтрольна США та Україні.