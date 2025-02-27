Трамп хочет заключить сделку по полезным ископаемым с Украиной второй раз, – Коболев

Во время первой каденции Дональд Трамп стремился получить права на разработку месторождений для частных компаний. Вторжение РФ и зависимость от помощи США позволят американцам намного увереннее отстаивать свои интересы.

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Президент США Дональд Трамп еще при своей первой каденции предлагал Украине заключить сделку по полезным ископаемым. Об этом сказал бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью изданию NV.

Американские чиновники, по его словам, были глубоко убеждены в неэффективности использования украинцами собственных ресурсов. В то время Белый дом стремился получить права на разработку месторождений в Украине для частных компаний.

В 2019 году, как говорит Коболев, Кабинет Министров Украины провел конкурс на заключение соглашений о разделе продукции, который "завершился пшиком". Прибыльную продукцию в виде нефти и газа Украина в итоге не получила.

Также власти хотели создать Фонд национального благополучия с профессиональным менеджментом, под управление которого и должны были передать активы. Данную тему очень глубоко прорабатывали, поясняет эксперт.

В итоге от всех вышеперечисленных идей отказались. Теперь Вашингтон вернулся с "гибридом двух вышеперечисленных идей в одном флаконе". Из-за полномасштабного вторжения РФ и зависимости от помощи США он имеет позицию намного сильнее, подчеркивает Коболев.

Но если сейчас подойти к предложениям Штатов разумно и прагматично, Украина от этого соглашения может многое выиграть. Коболев проводит аналогию с Европой, которая выиграла от плана Маршалла.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения с США по предоставлению полезных ископаемых.

Доходами от украинских ресурсов будет управлять совместный Инвестиционный фонд восстановления. Его деятельность будет подконтрольна США и Украине.