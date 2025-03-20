"Россияне врут": в Украину прибыла новая партия истребителей F-16, — Зеленский

Президент Украины объяснил, почему нельзя заканчивать войну на действующей линии разграничения и заявил, что Дональд Трамп согласился с этим.

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Воздушные силы Украины получили новую партию самолетов-истребителей F-16. Об этом во время Zoom-брифинга для журналистов сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "РБК-Украина".

"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость — несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", — сказал Зеленский.

Он не уточнил, какое именно государство передало Украине новые истребители, однако это заявление прозвучало на фоне российских сообщений о том, что ВС РФ якобы сбили украинский F-16 на Сумщине.

В то же время президент Украины объяснил, почему нельзя завершать российско-украинскую войну на существующей сейчас контактной линии.

"Если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите города или села без жизни. Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет Берлин", — отметил Зеленский.

По его словам, президент США Дональд Трамп согласился с аргументами в пользу того, что Берлинская стена — это не вариант.

Кроме того, украинский президент в очередной раз подчеркнул, что Украина на юридическом уровне никогда не признает контроль России над украинскими территориями.

Напомним, 19 марта Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом.

Дональд Трамп назвал разговор "очень хорошим" и сообщил, что обсудил с украинским президентом запросы и потребности Украины и РФ и их согласование.