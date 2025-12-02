Бюрократичний монстр вбиває Україну: чому ФОП потрібні для виживання країни

Утилитаризм закінчився.

ФОП — один із небагатьох живих способів економіки сьогодні. Питання про ФОПи в Україні зовні виглядає, як суперечка про податки. Насправді це питання про те, чи будемо ми йти за вичерпаною моделлю, яка вже не працює в країнах її походження, чи будемо опиратись на те, що реально працює у нас.

Йдеться про зіткнення двох різних логік:

Утилітарної, яка розрахована на керованість, передбачуваність і стандартизацію. Підприємницької, яка базується на дії, відповідальності та свободі.

І важливо зафіксувати: утилітаризм свій ресурс вичерпав.

1. Що таке утилітаризм у практиці, а не в теорії. Не філософія Бентама. А реальна технічна модель:

усі мають бути однакові;

усі повинні бути однаково раховані;

цінність людини = її керованість;

свобода — допустима лише всередині рамок;

нестандартні форми дії — небажані.

Ще 30 років тому це давало ефективність. Сьогодні — знижує її. Стандартизація перестала створювати розвиток. Вона створює інерцію.

Навіть у Німеччині це визнали відкрито: канцлер Мерц назвав ЄС "бюрократичним монстром".

Це не критика — це діагноз.

2. ФОП — не "спрощенка". Це антропологія дії.

Українські ФОПи з’явилися не тому, що "так зручно".

Вони з’явилися тому, що:

система була інертна;

інституції не працювали;

а дія була потрібна.

ФОП — це не оптимізація податків. Це спосіб залишатися суб’єктним у країні, де вертикалі посипались.

ФОП — це:

рішення тут і зараз;

відповідальність без опори на державу;

горизонтальна координація без інструкцій;

робота, а не процес;

швидкість, яка системам недоступна.

Це жива економіка, а не структура з регламентів.

3. Чому ці моделі несумісні? Тому що вони виходять з різної логіки людини.

Утилітаризм: людина = функція системи, гвинтик, одиниця обліку.

ФОП: людина = суб’єкт, який сам створює дію.

Утилітаризм потребує передбачуваності. ФОП існує на непередбачуваності, бо саме вона дозволяє адаптуватися.

Утилітаризм оптимізує структуру. ФОП оптимізує життя.

Утилітаризм тримається на процесах. ФОП тримається на відповідальності.

Для утилітарної моделі ФОП — "хаос".

Для сучасного світу — це норма розвитку, бо світ рухається не до ієрархій, а до мереж.

4. Утилітаризм не має майбутнього. ФОП — має. Тому що сучасна економіка вмирає там, де:

занадто багато правил;

занадто багато рівнів погодження;

занадто багато стандартизації.

І навпаки — зростає там, де:

швидкість;

автономія;

відповідальність;

горизонтальність;

ініціатива.

ФОПи довели це практикою. Не теорією — фактом: коли українська держава падала, ФОПи продовжували працювати. Коли системи зупинялися — ФОПи тягнули економіку. Коли бюрократія гальмувала — ФОПи рухали.

Це не політика. Це емпіричний матеріал.

5. Висновок: питання не в податках. Питання в тому, чи будемо ми:

прив’язувати майбутнє до дискурсу, який навіть у Європі визнано неефективним;

чи до моделі, яка вже працює в реальних умовах.

ФОП — це не протест проти МВФ.

Це відповідь на світ, який давно вийшов за межі утилітарної логіки.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

