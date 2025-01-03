Топливо подешевеет? Готовиться ли к обвалу цен на нефть в 2025 году

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Работаем и верим в лучшее!

Выстояли еще один год войны. Рынок топлива проснулся и начал более эффективно работать на наполнение бюджета, а значит — на победу!

Уплата налогов по сравнению с 2021 годом увеличилась вдвое. По сравнению с 2023 — на 50%. Но потенциал увеличения сохраняется и надеюсь, новый председатель Государственной налоговой службы достойно продолжит удерживать эту динамику. Все знают, кто ворует деньги из бюджета, поэтому ожидаем большей решимости заставить негодяев работать не только на свой карман, но и на госбюджет.

Что ожидаем на 2025 год?

Абсолютно уверенно можем говорить о главном — топливо будет. Новая система поставок из Европы продолжает прекрасно работать, рынок постоянно находится в состоянии профицита поставок.

Цены. Все внимание сосредоточено на действиях нового американского президента, который провозгласил снижение цен на нефть одним из своих приоритетов. В 2024 году рынок уже сигнализировал об избытке нефти над спросом. Если американские компании действительно увеличат добычу, это может радикально обвалить цены, потому что терять свою долю рынка никто не хочет. Если цена на нефть будет падать, это перекроет такие негативные внутренние факторы, как очередное увеличение акцизов (уже с 1 января) и девальвация гривны.

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Но для нас главным эффектом от этого будет обескровливание нашего врага, который продолжает финансировать войну за счет нефтяного экспорта.

Ожидаем, что оптовый и розничный рынок топлива будут взрослеть.

Для опта важным нововведением будет начало создания системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН). Отныне появляется такое условие для импорта, как наличие определенного запаса топлива. Это должно увеличить ответственность бизнеса и повысить устойчивость рынка. Это должно привести к увеличению операционной эффективности оптовиков, а соответственно — почувствует это и бюджет.

В рознице конкуренция будет обостряться, а доходность — снижаться. С другой стороны, растет контроль за уплатой налогов, что сейчас является основным методом заработка для большого количества АЗС. Выгребут не все. Но это улучшит положение тех операторов, кто уже перешел на новые рельсы и кто получит компенсацию за свои трудности в виде дополнительных объемов продаж от тех, кто будет вынужден уйти. Опять же, это приведет к уменьшению теневого сектора и увеличению белого. Эффект для бюджета — плюс.

Итак, прогресс есть, а будет еще более ощутимым!

Работаем и верим в победу!

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