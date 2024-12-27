Арктические украинские войска: почему Минобороны упорно закупает для армии морозостойкое топливо

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Жаль, что нет "Укрмавика"...

"Нас перебросили под Покровск, мавиков нет вообще, выручай", — пишет мне родственник, которому давно помогаем.

Ребята нашли три тепловизионные б/у мавики, мы быстро закрыли деньгами, буквально за день они получили и уже шлют видосики с "хорошими узкими". (Вот тоже подумал, когда введут ограничения по перечислению на карты, отправить 150 тыс. грн будет еще одной прикольной задачей).

Но у меня другой короткий вопрос, а точнее два: какого яух и доколе? Читал, что ГШ поздно сформировал заказ на мавики, а АОЗ ("Агентство оборонных закупок" — Ф.) теперь ищет, где это купить, потому что китайцы прикрутили краник. На рынке выгребли все и поэтому приходится брать б/у. (Нам попались неплохие экземпляры).

С другой стороны, почему я удивляюсь, если в Минобороны порядок не могут навести с элементарным — с закупками горючего.

Уже лет десять одно и тоже, садитесь, расскажу.

Кто-то когда-то придумал, что армии на зиму нужна арктическая соляра, чтобы держалась до минус 32 градуса.

И хотя таких морозов я лично не припоминаю, каждый год МО покупает именно арктику, хотя в наших широтах вполне бы хватило обычного зимнего сорта до минус 20.

В чем нюанс: если зимний сорт изготавливают все НПЗ, то арктику — только несколько. То есть объем ограничен, цена — баксов на 50-100/т выше.

Когда приходит ноябрь, коммерсанты всей северной Европы, в том числе и наши, начинают охотиться на арктику. Из-за спроса цена максимальная. И вот тут, в этот самый неудобный момент, появляется украинское Минобороны с огромными заказами арктической марки!

Для осознания масштабов: в прошлом сезоне было импортировано 60 тыс. т арктики, а заказ МО — 70-80 тыс. т! Это так, для начала.

Несколько сезонов тендеры были сорваны или цена взлетала до небес, потому что вырвать нужный объем ну почти нереально.

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Похоже, все, кроме нашего МО, понимают, что будет зима, что нужно будет горючее и надо готовить сани летом (в нашем случае это буквально). Но каждый год в МО продолжают объявлять тендеры на арктическую марку в самое неподходящее время. Меняются люди, появляются новые специализированные подразделения (сейчас это "Государственный оператор тыла"), но не меняется политика закупок. Приглашают "на поговорить", задают вроде бы правильные вопросы, кивают головой и... делают все по-старому...

Вот и традиционный тендер на арктику вновь прозвучал в ноябре...

Что делать? Как минимум, объявлять тендер заранее, летом. Пусть трейдеры ищут и контрактуют. Это будет надежнее и дешевле. В идеале, если уж так нужна именно арктика, покупать ее весной, когда она уже никому не нужна и цена падает. И пусть лежит до следующего сезона.

А оооочень все упростить может другое решение — отказаться от арктики и перейти на обычную зимнюю марку. Переплата на арктике за сезон составляет от 200 до 400 млн грн. Ну вот реально, не лишние деньги.

Хотя я понимаю, почему в закупках горючего нет никаких нужных изменений. Потому что в подчинении Минобороны есть "Укрнафта". Она делает невероятные кульбиты, которые закрывают все несовершенство системы и делают бездействие и ошибки чиновников МО невидимыми.

В отличие от МО, в "Укрнафте" знают, что будет зима. Насколько мне известно, в этом году компания еще летом начала переговоры с польским Orlen относительно будущих поставок арктики. И реально на сегодня "Укрнафта" везет каждый второй литр арктики, который заходит в страну. Такими темпами в декабре план может быть выполнен.

Судя по доступной информации, цена рыночная, иногда до доллара аналогичная "коммерческим" объемам, которые везут ОККО и WOG. Стандартная и "арктическая" премия за качество — $80/т (около 10% от стоимости зимней марки).

Без преувеличения, по отраслевым меркам — это высший пилотаж. А все потому, что все планово, без присущей чиновникам срачки...

Поэтому зачем что-то менять, если все так круто? А потом можно еще на презентациях рассказывать, сколько сэкономили на топливе с намеком на свою причастность к этому. На самом деле никакого прогресса нет, если не замечать национализацию "Укрнафты".

Скажу больше, есть регресс, и постарался здесь скорее Кабмин. "Укрнафта" — это хорошо, но не может система обеспечения стратегического потребителя стоять на одной ноге. Что придумал Кабмин еще весной 2022 года? Обязать поставщиков продавать товары силам обороны без НДС.

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Не знаю, как это преодолевают другие, а в поставках топлива это сразу отвернуло почти всех частных трейдеров. Ведь ты должен извлечь из оборотных средств сотни миллионов без четких сроков возврата.

А тех, кто еще мог бы согласиться, отвращает куча рудиментов, которые никто из закупщиков МО не хочет исправлять. Например, объявить тендер с поставкой огромного объема горючего со сроком... две недели. Этого недостаточно даже чтобы законтрактовать топливо и получить финансирование, не говоря уже о доставке.

Есть также советские требования к качеству топлива, например, температура вспышки. Вся существующая техника совершенно спокойно потребляет стандарт Евро-5 со вспышкой 55-60 градусов. Но МО требует "советские" 62 градуса, потому что такой параметр тогда ввели для использования на кораблях. Кораблей нет, а требование осталось... Топливо по такому устаревшему стандарту производят не все НПЗ, что сужает круг поставщиков, усложняет закупку и бьет по цене.

Некоторые производители просто не гарантируют, что попадут в 62, а за отклонение МО может откажется принимать это топливо и впаяет огромный штраф. Плюс репутационные риски. Поэтому никто поставлять и не хочет. Кроме "Укрнафты", потому что той особо некуда деваться.

Могу себе только представить, сколько таких пережитков еще есть в тех армейских закупках и сколько они нам стоят.

Но у Минобороны есть "Укрнафта" и поэтому с топливом все хорошо.

Жаль только, что нет какого-то еще волшебного "Укрмавика"...

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