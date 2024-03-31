"Более 70%": в Минобороны рассказали, на что уходит большая часть денег из бюджета

По словам заместителя министра Юрия Джигиря, общие расходы оборонного ведомства можно разделить на 3 пакета. В них входит как закупка вооружения, так и денежное обеспечение защитников.

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Лишь 20% бюджета Министерства обороны идет на то, чтобы покупать вооружение и военную технику. Большую часть расходов занимает другое направление. Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Джигир в интервью "АрмiяInform".

По его словам, бюджет украинского оборонного ведомства можно условно разделить на три больших пакета. Первый из них, где фиксируется самый большой процент расходов, занимает денежное обеспечение и боевые выплаты.

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"В 2024 году (согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". — Ред.) на это выделены ассигнования в сумме 862,6 миллиарда гривен, что составляет более 70% бюджета МОУ. Этот блок включает денежное обеспечение военных, выплаты погибшим, выплаты за ранения, за пребывание на первой и на второй линии боевого соприкосновения, питание личного состава, вещевое обеспечение, вознаграждение за уничтоженную технику", — заявил Юрий Джигир.

Отдельно он добавил, что в контексте этого вопроса стоит учитывать динамичность ситуации на фронте, а также то, как растут потребности украинских защитников.

К примеру, если растет интенсивность боевых действий и увеличивается численность войск, тогда есть необходимость привлекать дополнительное финансирование. Соответственно, это несет за собой определенные изменения в бюджете и необходимые правительственные решения.

"Относительно второго пакета — это закупка вооружения и военной техники. Он составляет более 20% нашего оборонного бюджета. То есть 20% — это определенный натовский бенчмарк для расходов на военное оборудование. Учитывая войну в Украине, некоторые наши соседи, которые также граничат со страной-агрессором, в последние годы тратят на вооружение и военную технику принципиально большую долю", — продолжил Юрий Джигир.

На закрытие потребностей военных в технике и оружии было направлено около 265,4 миллиарда гривен, однако цифры являются ориентировочными.

В третий пакет бюджета Минобороны входят эксплуатационные расходы. Это закупка топлива, подготовка военных, коммунальные платежи и ремонт.

Напомним, 28 марта в Минобороны рассказали о приложении "Армия+", которое необходимо для военных. Приложение, предварительная версия которого выйдет летом, упростит документооборот и услуги для военных. В программе не будет никаких документов гражданских военнообязанных.