"Без прикрытия сверху воровать нельзя": почему в Минобороны и Генштабе ВСУ часто выявляют факты коррупции

Очередное коррупционное дело на закупках для ВСУ. Бывшего военного чиновника подозревают в незаконном обогащении почти на 58 млн грн. Фокус выяснил, что грозит задержанному и в каких отделах Минобороны сохраняется наибольший риск коррупции.

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Бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики ВСУ попался на незаконном обогащении. Военному чиновнику удалось с началом полномасштабной войны приобрести необоснованных активов почти на 58 миллионов гривен, заявили в Госбюро расследований.

Правоохранители утверждают, что с 2022 по 2023 годы он обзавелся автомобилем Toyota 2022 года и квартирой в Киеве. Подконтрольные чиновнику компании приобрели областную базу специального медицинского назначения в Хмельницкой области площадью 2022 квадратных метров, 55 земельных участков в разных регионах Украины, а также единый имущественный комплекс Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Правоохранители не указали имя военного, но по данным "Украинской правды", речь идет о полковнике Александре Козловском.

Козловский с супругой и ее родителями закупали продуктовые наборы для воинских частей в четырех областях Украины. Они создали несколько предприятий, через которые поставляли продукты питания по завышенным ценам. Разницу, по данным следствия, дельцы забирали себе, указывают собеседники издания.

Коррупция в высших военных кабинетах: кто виноват

Очевидно, это не последний пример выявления коррупции в высших военных кабинетах. Другой недавний пример — разоблачение на коррупции чиновника Минобороны, который в 2022-2023 годах переписал на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк на 14 млн гривен.

Речь идет о начальнике Главного управления капитальных вложений Минобороны, которым в то время был Юрий Лисовский. Он приобрел две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо в Киеве, а также три автомобиля премиум класса, в том числе марки Lexus и BMW.

Еще одно крупное дело, выявленное по итогам расследования в рамках аудита Министерства обороны — закупка оптовой партии минометных боеприпасов 120 мм и 82 мм боеприпасов компанией "Львовский арсенал", директором которой является экс-нардеп Верховной Рады Юрий Збитнев. Организация перечислила часть денег иностранной коммерческой структуре, которая должна была поставить снаряды в Украину, но не сделала этого. В итоге бюджет Украины потерял почти 1,5 млрд гривен.

Быстрых результатов расследования фактов коррупции на высших военных уровнях все же не стоит ждать, уверен глава правления организации StateWatch, эксперт по коррупционным делам Александр Леменов.

"Надо понимать, что все коррупционные схемы в военной отрасли достались нынешнему главе Генштаба Александру Сырскому и министру обороны Рустему Умерову от предыдущих руководителей ведомств, поэтому критиковать новых пока преждевременно", — комментирует юрист Фокусу.

Леменов обращает внимание, что дела о незаконном обогащении ведет НАБУ, а не ГБР. Руководители Минобороны и Генштаба не смогут уследить за всеми фактами коррупции их подчиненных. Тут вопросы к правоохранителям и НАПК, они должны правильно мониторить образ жизни топ-чиновников.

Закупки продуктов, топлива и вещей: самые "прибыльные" отделы Минобороны и Генштаба

За последние два года собралось довольно много коррупционных дел как в Генштабе, так и в Минобороны, поэтому история с Козловским и другими чиновниками в медиа — явно не последние, говорит Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Такие дельцы грабят военных и всю Украину. Почему так получилось? Возможно, несовершенная кадровая политика, не секрет, что на высокие должности попадают не по профессиональным качествам, а по знакомствам. Иногда истории проливаются в публичную плоскость.

Селезнев вспомнил одесского военкома Евгения Борисова, ставшего символом коррупции ТЦК.

"Столько лет грабить жителей Одессы… Но ведь он не мог действовать масштабно без прикрытия сверху? Куда идет эта цепочка: в командование Сухопутных войск, Генштаб или Минобороны? Правоохранители обязаны это выяснить", — объясняет он.

Наибольший риск коррупции — в закупках продуктов питания, топлива и вещей для солдат. Все эти управления погрязли в схемах. После ротаций в Минобороны и Генштабе начался аудит и случаи грабежей начали выявлять. Чем это завершится, тяжело прогнозировать, ведь украинские суды далеко не всегда выносят справедливые решения, особенно в военное время, заключает эксперт.

Фокус ранее составил рейтинг "Война воровству не помеха: топ 15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году". Издание подсчитало, что за украденные украинскими коррупционерами деньги можно было бы пкупить миллионы FPV-дронов и закрыть сборы крупных благотворительных фондов.

СМИ подчитали, что коррупционная составляющая в закупках для ВСУ достигает до 30%. Контролирующие органі не всегда могут проверить контракты на обеспечение армии, заключенные с непонятными посредниками.