Арктичні українські війська: чому Міноборони вперто закуповує для армії морозостійке паливо

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Шкода, що немає "Укрмавіка"…

"Нас перекинули під Покровськ, мавіків немає взагалі, виручай", — пише мені родич, якому давно допомагаємо.

Хлопці знайшли три тепловізійні б/у мавіки, ми швидко закрили грошима, буквально за день вони їх отримали і вже шлють відосики з "хорошими узькими". (От теж подумав, коли введуть обмеження щодо перерахунку на карти, надіслати 150 тис. грн буде ще одним прикольним завданням).

Але в мене інше коротке питання, а точніше два: якого яух і доколє? Читав, що ГШ запізно сформував замовлення на мавіки, а АОЗ ("Агенція оборонних закупівель" — Ф.) тепер шукає, де то купити, бо китайці прикрутили краник. На ринку вигребли все, тому доводиться брати б/у. (Нам трапилися непогані екземпляри).

З іншого боку, чому я дивуюсь, якщо в Міноборони лад не можуть навести з елементарним — із закупівлями пального.

Вже років десять одне й те саме, сідайте, розповім.

Хтось колись придумав, що армії на зиму потрібна арктична соляра, щоб трималася до мінус 32 градусів.

І хоча таких морозів я особисто не пригадую, кожного року МО купує саме арктику, хоча в наших широтах цілком би вистачило звичайного зимового сорту до мінус 20.

В чому нюанс: якщо зимовий сорт виготовляють всі НПЗ, то арктику — лише декілька. Тобто обсяг обмежений, ціна – баксів на 50-100/т вища.

Коли приходить листопад, комерсанти всієї північної Європи, зокрема й наші, починають полювати на арктику. Через попит ціна максимальна. І ось тут, у цей самий незручний момент, з’являється українське Міноборони з величезними замовленнями арктичної марки!

Для усвідомлення масштабів: минулого сезону було імпортовано 60 тис. т арктики, а замовлення МО — 70-80 тис. т! Це так, для початку.

Декілька сезонів тендери були зірвані або ціна злітала до небес, бо вирвати потрібний обсяг ну майже нереально.

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Схоже, всі, окрім нашого МО, розуміють, що буде зима, потрібне буде пальне, тож треба готувати санчата влітку (в нашому випадку це буквально). Але щороку Мінборони продовжує оголошувати тендери на арктичну марку у найбільш непідхожий час. Змінюються люди, з’являються нові спеціалізовані підрозділи (наразі це "Державний оператор тилу"), але не змінюється політика закупівель. Запрошують "на поговорити", ставлять начебто правильні питання, кивають головою і… роблять усе по-старому…

От і традиційний тендер на арктику знов оголосили у листопаді…

Що робити? Як мінімум, оголошувати тендер заздалегідь, влітку. Нехай трейдери шукають і контрактують. Це буде надійніше та дешевше. В ідеалі, якщо вже так потрібна саме арктика, купуйте її навесні, коли вона вже нікому не потрібна і ціна падає. І нехай лежить до наступного сезону.

А дууууже все спростити може інше рішення — відмовитися від арктики і перейти на звичайну зимову марку. Переплата на арктиці за сезон становить від 200 до 400 млн грн. Ну от реально, не зайві гроші.

Хоча я розумію, чому у закупівлях пального немає жодних потрібних змін. Бо у підпорядкуванні Міноборони є "Укрнафта". Вона робить неймовірні кульбіти, які закривають усю недосконалість системи та роблять бездіяльність і помилки чиновників МО невидимими.

На відміну від МО, в "Укрнафті" знають, що буде зима. Наскільки мені відомо, цього року компанія ще влітку розпочала переговори з польським Orlen щодо майбутніх поставок арктики. І реально станом на сьогодні "Укрнафта" везе кожний другий літр арктики, який заходить в країну. Такими темпами в грудні план може буде виконано.

Судячи з доступної інформації, ціна ринкова, іноді до долара аналогічна "комерційним" обсягам, які везуть ОККО та WOG. Стандартна й "арктична" премія за якість — $80/т (близько 10% від вартості зимової марки).

Без перебільшення, за галузевими мірками — це вищий пілотаж. А все тому, що все планово, без притаманної чиновникам срачки…

Бо навіщо щось змінювати, якщо все так круто? А потім можна ще на презентаціях розповідати, скільки зекономили на пальному з натяком на свою причетність до цього. Насправді жодного прогресу немає, якщо не помічати націоналізацію "Укрнафти".

Скажу більше, є регрес, і постарався тут, імовірніше, Кабмін. "Укрнафта" — це добре, але не може система забезпечення стратегічного споживача стояти на одній нозі. Що вигадав Кабмін ще навесні 2022 року? Зобов’язати постачальників продавати товари силам оборони без ПДВ.

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Не знаю, як то долають інші, а у постачаннях пального це одразу відвернуло майже усіх приватних трейдерів. Адже ти маєш витягти з обігових коштів сотні мільйонів без чітких термінів повернення.

А тих, хто ще міг би погодитись, відвертає купа рудиментів, які ніхто із закупівельників МО не хоче виправляти. Наприклад, оголосити тендер із постачанням величезного обсягу пального з терміном… два тижні. Цього недостатньо навіть щоб законтрактувати пальне й отримати фінансування, не кажучи вже про доставку.

Є також радянські вимоги до якості пального, наприклад, температура займання. Вся наявна техніка абсолютно спокійно споживає стандарт Євро-5 зі спалахом 55-60 градусів. Але МО вимагає "радянські" 62 градуси, бо такий параметр тоді запровадили для використання на кораблях. Кораблів нема, а вимога залишилася… Пальне за таким застарілим стандартом виробляють не всі НПЗ, що звужує коло постачальників, ускладнює закупівлю та б’є по ціні.

Деякі виробники просто не гарантують, що потраплять в 62, а за відхилення МО може відмовиться приймати це пальне та впаяє величезний штраф. Плюс репутаційні ризики. Тому ніхто постачати й не хоче. Окрім "Укрнафти", бо тій особливо нема куди дітися.

Можу собі тільки уявити, скільки таких пережитків ще є в тих армійських закупівлях та скільки вони нам коштують.

Але в Міноборони є "Укрнафта", тому з пальним усе добре.

Шкода лише, що немає якогось ще чарівного "Укрмавіка"…

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