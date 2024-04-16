Неефективні рішення: у Міноборони знайшли порушень на 10 млрд грн

За словами заступника міністра оборони України Юрія Джигира, Служба аудиту перевірила такі процеси, як нарахування та виплата додаткової винагороди за участь у бойових діях, закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців та управління держпідприємствами.

Related video

За результатами аудиту, проведеного в Міністерстві оборони України, було виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму понад 10 мільярдів гривень. Про це повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

Після кадрових змін у Міністерстві оборони та зміни очільника відомства, нова команда затвердила план аудитів щодо ризикованих сфер. Під керівництвом Джигира Служба внутрішнього аудиту провела аудити, що охоплюють такі процеси, як нарахування та виплата додаткової винагороди за участь у бойових діях, закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців та управління держпідприємствами.

"Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму понад 10 млрд грн. Тобто внутрішнім аудитом ідентифіковано певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування", — розповів Джигир.

Заступник міністра наголосив, що робота аудиту спрямована на запобігання порушенням. Він зазначив, що завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на суму понад 1,5 млрд грн.

"Іншими словами, робота аудиту спрямована на запобігання порушенням. Важливо, що певне відшкодування коштів і усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів", — додав Джигир.

Він зазначив, що Міністерство оборони України — це велика система з безліччю структурних підрозділів. Однак кожні кілька років, щонайменше, високоризиковані області мають бути піддані аудиту, з подальшими висновками та необхідними діями. Що стосується визначення ризикованих областей, вони вже визначені.

"Наші ризиковані сфери визначені Державною антикорупційною програмою. Серед них — неефективне використання земель оборони. Так, наприклад, під час внутрішнього аудиту одного з держпідприємств Міноборони було встановлено незаконне відчуження фондів і земель цього підприємства в Києві. Завдяки злагодженій взаємодії з Головним управлінням земель оборони та фондів забезпечено скасування Міністерством юстиції України протиправної реєстрації нерухомого державного майна за комерційною структурою, яку навіть широкомасштабне вторгнення агресора не зупинило перед спокусою наживи коштом фондів оборонного відомства на десятки мільйонів гривень", — додав Джигир.

Нагадаємо, 30 березня стало відомо, що Управління звітності уряду США (U.S. GAO), яке відповідає за внутрішній аудит уряду, відзвітувало щодо допомоги Україні, рекомендувавши Пентагону краще відстежувати американську зброю.

Раніше, 4 березня, перевіряльники з Міноборони під час обстеження сховища в одній із військових частин на Житомирщині, що перебуває під командуванням Медичних сил, виявили майже 30 тисяч сучасних медичних турнікетів SOF, виготовлених у США, які пролежали там майже рік.