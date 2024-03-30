"Не було системного підходу": аудитори порадили Пентагону краще відстежувати зброю для України

Міноборони США зуміло створити нові організації для постачання до України безпрецедентного обсягу оборонної продукції в стислі терміни – "через пів світу й у зону бойових дій".

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Управління звітності уряду США (U.S. GAO), яке відповідає за внутрішній аудит уряду, прозвітували стосовно допомоги Україні, рекомендувавши Пентагону краще відстежувати американську зброю. Про це йдеться у звіті.

Державний департамент, якому доручено відстежувати це фінансування, зіткнувся з проблемами під час визначення статусу цієї іноземної допомоги. У держави, як вказано у документі, не було системного комплексного підходу до класифікації та окремого відстеження статусу допомоги саме у відповідь на ситуацію в Україні.

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Міноборони США, йдеться у звіті, зуміло створити нові організації для постачання до України безпрецедентного обсягу оборонної продукції в стислі терміни – "через пів світу й у зону бойових дій".

Фахівці виявили, що Пентагон не має чітких вказівок щодо відстеження, а інформація щодо постачання може бути неточною. Міноборони США, як вказано у звіті, рекомендували забезпечити відстеження та належне використання обладнання американського виробництва в Україні.

Фінансування було спрямовано на шість категорій іноземної допомоги

Перші результати стосуються коштів у розмірі 44 мільярдів доларів. Гроші надали чотири американські агенції на подолання наслідків економічної та гуманітарної кризи. У сектор безпеки та оборони відправили 42 мільярдів доларів.

Станом на грудень було виплачено майже 34 мільярди доларів (або близько 77%) цього фінансування. Це стосується коштів у 44 млрд. Економічна допомога (27,5 млн доларів) становила найбільшу частку.

З лютого 2022 року (через місяць після російського вторгнення) Сполучені Штати спрямували близько $9 млрд на гуманітарну допомогу Україні та іншим постраждалим країнам. Це включає фінансування держав, таких як Польща та Румунія, які приймають українських біженців.

Нагадаємо, 20 березня у Пентагоні назвали "червоні лінії" для України у використанні F-16. Повітряна коаліція зараз докладає всіх зусиль, щоб навчити українських пілотів і техніків управління та підтримки західних бортів.